Lakatoš po Boleslavi: Vyhráli jsme plácanou! Holaňovi poslal hezký vzkaz

Jakmile se dostavili všichni hráči do kabiny, zazněl tradiční pokřik vítězů. Sportovní ředitel a nyní i asistent hlavního kouče Roman Šimíček jej pak opepřil vítanou zprávou, že si hráči mohou „vyčistit“ hlavy a do šichty nastoupit až v úterý.

Vítkovice kosí chabé výsledky i marodka, jak těžké bylo vydřít body v boji o to nebýt poslední?

„Na rovinu, byla to tady plácaná. S hokejem se to moc nepotkalo. Pár akcí, které by se podobaly hokeji, by se našlo, ale jinak fakt plácaná. Máme tři body, pro které jsme přijeli, to je hlavní a je jedno, jestli by to bylo 10:0 nebo takhle. Povedlo se a jsme šťastní. My se teď radujeme z maličkostí. Cenná výhra!“

Kde ležel klíč?

„Asi jsme byli lepší kaziči hokeje, jinak nevím, jak bych vám to řekl… (usmívá se) Obrovskou poklonu a klobouk dolů klukům klukům do kabiny. Máme se od čeho odpíchnout, teď už to může být jenom lepší.“

Úroveň utkání poznamenala spousta nepřesností, ovšem akce před vítěznou trefou i vaše samotná rána byla výstavní.

„Už předtím jsme měli slušnou akci s Markem Kalusem, která mohla skončit gólem. Vyšlo to na podruhé, zrovna to byla jedna z mála akcí, která se podobala hokeji. Máme obrovskou radost. Těším se do autobusu, až si lehnu a zapomenu na náš výkon, který tříbodovému zisku předcházel.“ (usmívá se)

Mimochodem, od kdy střílíte na vyrážečku?

„Tak to byla hodně velká náhoda! Viděl jsem tam místo a zkusil to trefit. Ani vám neřeknu, kolik gólů jsem dal takhle za mých osm let v extralize. Ani v dorostu si nevybavím. Novotný se špatně přesunul, měl jsem spoustu času a místa, jen jsem potřeboval zpracovat puk. Při střele už v bráně byl, ale nebyla to těžká práce. Díky bohu za to.“

Roman Šimíček vyhlásil v kabině, že si smíte vyčistit hlavy, jak to bude v reálu vypadat?

„Devadesát procent z nás máme rodiny a děti, takže… Čištění hlav proběhne tak, že to málo času, co máme, věnujeme svým rodinám.“

Jak jste vůbec přijal odchod Miloše Holaně od týmu? Dost jste toho spolu zažili.

„Upřímně, bylo to těžké. Ležel jsem doma pět dní s virózou, dozvěděl jsem se to až z médií. Mrzí nás to. Tam, kde se nacházíme, není absolutně jeho vina. Miloš s námi byl dlouho, je to pan trenér. Všechna čest za to, co klubu odvedl. Ale takový je hokej, stává se to. Lidi přicházejí a odcházejí.“

Napsal jste mu?

„Ještě nebyl čas. V pondělí mu stoprocentně napíšu, že mu děkuju a že mě celá ta situace mrzí. Jak říkám, i v těžkých chvílích nás držel nad vodou. Poslední týdny byly na prd. Byli jsme zvyklí hrát nahoře a najednou se plácáme dole. Nezbývá než se z toho oklepat. Tým na to máme. Jde o to trošku si víc věřit. I tahle utrápená a nehokejová výhra nás může posunout, určitě i v otázce sebedůvěry. Nepůjde to přes noc, nejsme čarodějové, abychom se z těch sraček vykopali přes noc, ale mohlo by se to na sebe postupně nabalovat. Níž nás to už nemůže dostat, můžeme se jen odlepit výš. Sezona je dost dlouhá, máme před sebou hodně zápasů na to, abychom se dostali tam, kam potřebujeme. Je to jenom na nás, jak s tím dokážeme v kabině pracovat.“

Co vnesl nového do týmu Pavel Trnka, jenž postupně přešel do role hlavního kouče?

„Všichni tři borci, co tu teď jsou, byli páni hokejisti a jsou to i výborní trenéři. Za mě super. Projev všech tří na střídačce je perfektní. Pomáhá nám to. My to musíme vracet na ledě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:03. Skalický, 42:03. Pláněk Hosté: 11:24. Raskob, 39:07. Krieger, 58:54. Lakatoš Sestavy Domácí: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (C), R. Jeřábek, Bernad, Pláněk, Čech – Suchý, Skalický, Malát – Lantoši, Rohdin, Dvořáček – O. Roman, Stránský, Šmerha – Závora, Gardoň. Hosté: Machovský (Klimeš) – Percy, Grman, Mikuš (A), Raskob, Gewiese, L. Kovář, Zeleňák – Bukarts (C), Krieger, Mueller (A) – Lakatoš, Chlán, R. Půček – Fridrich, Kalus, Lednický – Vehovský, Přibyl, Krejsa. Rozhodčí Ondráček, Stano – Kajínek, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2479 diváků

