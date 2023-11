Kalous končí v Boleslavi, poslední tým převezme Král. Ale ne hned. Proč?

Informace iSport.cz o zásadních změnách na střídačce hokejového klubu v Mladé Boleslavi se potvrzují. Vedení Bruslařů odvolalo hlavního kouče Jiřího Kalouse, důvod je zřejmý: neuspokojivé výsledky, které se propisují do velmi nelichotivého postavení v extraligové tabulce. BK trčí na poslední čtrnácté příčce s pětibodovým mankem na třinácté Vítkovice. Což je po odehrané čtvrtině hodně nepříjemná mezera. Kalousovu pozici přebírá Richard Král, ovšem nebude to hned teď.

Důvod? Richard Král je stále pod kontraktem v Pardubicích, kde vede prvoligové béčko. V sobotu by si měl dát rozlučkový duel proti Slavii v pražském Edenu a zkraje příštího týdne se přesunout do města, kde sám jako hráč kdysi tři sezony působil. A začne pracovat na tom, aby se psychicky nalomení Bruslaři dostali zpátky na nohy.

Než k tomu dojde, tým povede jako hlavní trenér nynější asistent Václav Pletka, k ruce by měl mít stávajícího trenéra dorostu Martina Škalouda, na střídačce v pátek v Brně a v neděli v Karlových Varech by se mohl objevit i sportovní ředitel Martin Ševc. „Jirkovi patří velký dík. V loňské sezoně nám hodně pomohl, takže o to víc nás mrzí, že to letos přes veškeré úsilí prostě nevyšlo,“ citují boleslavské stránky generálního manažera Bruslařů Jana Tůmu.

Richard Král hrál za Boleslav v letech 2007 až 2010, kdy BK hrával druhou nejvyšší soutěž a týmu velel z pozice kapitána. Poté si střihnul ještě čtyři sezony v polském Jastrzebie a hráčskou dráhu uzavřel. Poté nastoupil jako trenér mládeže do pardubické organizace, v listopadu 2020 vystřídal hlavního kouče Milana Razýma u áčka, v této pozici vydržel do konce sezony 2022, následně jej vystřídal Radim Rulík. Tomu 53letý Král dělal asistenta.

V probíhajícím ročníku vedl zálohu Dynama v Chance lize, kde je desátá. „Jsme si vědomi, že Richard Král nepřichází ve vůbec snadné pozici, a bude na nás všech mu maximálně pomoct. A samozřejmě věříme, že on pomůže nám, a že přinese impuls, který teď kabina tolik potřebuje,“ pokračuje Tůma. „Zároveň je ale třeba dodat, že i přes výměnu trenéra drtivá většina práce a zodpovědnosti jde stále především za hráči.“

Generální manažer Bruslařů tvrdí, že chápe rozhořčení příznivců BK. „Ale musím znovu zopakovat, že nikdo, ale naprosto nikdo z nás nic neodpískal a všichni jsme připravení rvát se o lepší výsledky i postavení v tabulce. Nic nevzdáváme a děkujeme všem, kdo stojí při nás,“ vzkazuje jim.

