Narazil diktátor Varaďa? V Dynamu jsou pnutí. Rulíkův tým vypadá skvěle

Extraligové tabulce totálně dominují, uvnitř klubu to ale vře. Spojení Pardubice a Václav Varaďa si stále sedá a podle redaktora Sportu Pavla Ryšavého mohlo dojít k většímu vyříkávání, než si obě strany myslely. „Hodně věcí vyplývá ven, že nastává určité pnutí mezi nároky a osobností Václava Varadi a lidí, kteří mají jiný způsob práce, fungování a režimu,” soudí Ryšavý. „Ale současně si nemyslím, že by měl Václav Varaďa končit.”

Varaďův styl práce je mít věci pod kontrolou, což vyžaduje zásah do ostatních složek klubu. Z pohledu Michala Mikesky to ale má své opodstatnění, když se pak Varaďova práce odráží na ledě.

„V momentě, kdy jeden hráč z pětky, která je na ledě, začne přemýšlet, že by to šlo taky vyřešit jinak, tak se ti celá hra rozpadne. Ztratíš rozhodující půlvteřinu,” vysvětluje. „Nebudeš mít na ledě myšlenku ani na jednu svoji věc. Proto se zdá, že je to kruté, že on nic nedovolí. Ale takhle to prostě je,” krčí Mikeska rameny.

V lecčems krutý způsob práce ze strany trenéra se ale pak odráží i na tom, jakým hokejem se samotný tým prezentuje proti soupeřům. „Tebe totiž začne bavit, jak deptáš toho soupeře. Ostatní vidí, že vedeš 1:0 a vědí, že je to napůl v pytli, protože jak ti mají dát gól? A ty si začneš vychytávat soupeře, jak jsou zoufalí a neví, co s tebou,” vykresluje myšlenkový pochod hráčů v podobných situacích Mikeska.

Jak vypadají Pardubice pod Václavem Varaďou a v čem si k sobě obě strany hledají cestu? A proč reprezentace Radima Rulíka vyvolává u Michala Mikesky nadšení? „Vidím kopii Liberce,” přidává zajímavý poznatek expert deníku Sport. Poslechněte si nový Zimák s Michalem Mikeskou, Pavlem Ryšavým a Martinem Vaitem.