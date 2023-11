Barinka: Návrat domů mi psychicky může pomoci. Co děda Hadamczik?

K bodu jste se dopracovali až v závěru při hře bez brankáře, berete ho?

„Dojmy nejsou takové, jaké jsme si představovali. Chtěli jsme na domácí vletět, což se nám vůbec nepovedlo a úvod jsme promrhali. Soupeř byl o dost lepší, rychlejší a díky dvěma gólům i v laufu. Dobře to pak bránili, ale naštěstí se nám povedlo vyrovnat. To je asi jediné pozitivum, protože jsme to tu stejně nedokázali dotáhnout do vítězného konce.“

Po příchodu z Iserlohnu se s extraligou teprve seznamujete, naposledy jste hrál doma za sparťanskou U16. Jak jste se na placu cítil?

„Ze začátku si asi budu trochu zvykat, hraje se tu trochu jiný hokej než v Německu. Tam se praktikuje kanadský styl, víc se dohrávají souboje a tlačí se to důrazněji do brány. V extralize jsou šikovnější hráči, vidí hokej, umí si líp nahrát. Jsem rád, že mám premiéru za sebou a budu se snažit být lepší a lepší.“

Co vám ukázala souhra s Peterkem a Robertsem Bukartsem?

„Nemyslím si, že to bylo špatné, s klukama to bylo v pohodě. Šlo o první zápas, bude to chtít nějaký čas.“

Možná i proto, že jste tři praváci ve formaci, to nebývá časté.

„To je pravda, ale Buky je k nám dvěma super hráč. Vidí vás, dává super přihrávky. My se mu s Johnym snažíme přizpůsobit, ať to má co nejlehčí. Děláme za něj tu tvrdou práci s tím, aby nás pak mohl najít nahrávkami.“

Statistici vám zapsali jednu vyhranou buly z osmi, hrají se tu jinak než v DEL?

„Buly jsem dlouho nehrál, nastupoval jsem celou dobu na křídle, takže na tom budu muset zapracovat. Snad se to brzy zlepší.“

Kdy jste se rozhodl pro návrat domů a jaký byl hlavní důvod?

„Já už zkrátka chtěl jít domů. Venku jsem byl posledních šest let od mladšího dorostu, kdy jsem hrál za Salcburk. Chtěl jsem se vrátit domů, cítil jsem, že by mi to mohlo psychicky pomoci.“

Vítkovicím po skvělé sezoně nevyšel vstup do nové, jak na vás tenhle tým působí?

„Kvalitu má, je tu plno výborných hráčů, jen to potřebuje pár zápasů, abychom se do toho pořádně dostali a rozjeli vítěznou sérii.“

Byly Vítkovice jedinou variantou?

„Nebyly. S pár týmy jsem byl v kontaktu a takhle bych to i nechal.“

Co všechno rozhodlo pro Vítkovice?

„Asi ten domov, pocházím odsud.“

Takže teplé večeře?

„Ty mám pořád od přítelkyně…“ (usmívá se)

S Jonášem Peterkem jste příchod do Ridery řešili kontinuálně?

„Vůbec jsem to nevěděl, až později mi napsal, že je s Vítkovicemi v kontaktu.“

Děda Alois Hadamczik vám radil, zda jít do Vítkovic, nebo jinam?

„V hokeji se mi snaží radit, ale finální rozhodnutí jsou na mně. Jsem už dospělý. Ale radost z návratu určitě měl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:25. Kusko, 19:37. Orsava, 61:10. Ondrušek Hosté: 38:08. Kotala, 57:54. Krieger Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Řezníček, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Švrček, Rašner, Mareš – Navrátil, Nahodil (A), Káňa – Bambula, Knotek (A), Kusko – Orsava, Macuh, Plášek ml. – Klimek, Anděl, Kunc. Hosté: Klimeš (Machovský) – Grman, Mikuš, R. Jeřábek, L. Kovář, Prčík, Auvitu, Zeleňák – Mueller (A), Krieger, Zdráhal – Lakatoš (C), Chlán, Kalus – Peterek, Barinka, Bukarts – Fridrich, Dej (A), Kotala. Rozhodčí A. Jeřábek, Kika – Ondráček, Šimánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5116 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE