Filippi rozhodl v poslední minutě: Dával jsem si bacha, ať mě netrefí

Nejproduktivnější hráč extraligy v Pardubicích kousnul. Tomáš Filippi v poslední minutě nakopnul k velké akci. Prodal dobrý pohyb, techniku i cit. Vrhnul se mezi dva bránící hráče, třetí situaci dojížděl, on se stejně prosadil a v čase 59:06 trefil libereckou výhru 3:2. Byl nejčastěji nasazovaným útočníkem Bílých Tygrů, hodně se musel věnovat bránění. A pak to přišlo.

Odehrál jste dvaadvacet minut, v poslední minutě jste nasadil velké sólo. Na kolik času jste měl v nádrži ještě benzín?

„Když se jede dopředu, vždycky to jde trochu líp, než když musíte dozadu. (usměje se) Ne, kolik že tam bylo minut?“

Dvacet dva.

„V pátek dvacet šest, tak si dám teď dva dny volna.“ (usměje se)

Vypadalo to, že při gólové akci si vás David Musil navádí, aby vás trefil. Prozradíte, jak jste situaci načetl, že jste ho takhle oklamal?

„Přišlo mi, že neměl nabranou takovou rychlost, co jsem měl já. To mi hodně pomohlo, tak jsem se pak jen soustředil, aby mě tělem nezastavil, když puk byl za ním. Ani nevím, že to byl zrovna David, jen fakt jsem si dával bacha, aby mě netrefil. Naštěstí to dopadlo takhle.“

Jak se hrálo proti Pardubicím, když je to po čtyřiceti minutách 2:2 a oni do vás dál šlapou?

„Ve třetí třetině to vypadalo, že jsme pod tlakem. Ale pardubičtí hráči rotovali dost po rozích, tam nám zrovna nevadili. Soustředili jsme se, abychom je nepouštěli před branku, což se nám dařilo. Když přišla střela, buď ji někdo zablokoval, nebo ji King chytil.“

Zohornova formace si v jednu chvíli vyměnila v rohu asi patnáct nahrávek a před branku se nedostala. Přesně věc, kdy jdete střídat sice utahaní, ale šťastní?

„Takhle bychom chtěli hrát proti každému týmu, jakmile je donutíte, ať jsou po rozích, gól vám nedají. Nebo ho dají hůř. Každý by takhle rád hrál obranu a teď nám to vyšlo.“

V útoku jste měli tři juniory. Čtvrtý útok sice spíš nehrál, ale stejně, dá nějakou lekci do budoucna, když mladý hráč vidí, jak někdy bolí vyhrát?

„Věřím, že pro mladší kluky je velká zkušenost, když jenom jsou na střídačce a zažijí takové zápasy. Tohle nikde jinde nezískáte, na žádném tréninku. Je jen dobře, že je tady máme.“

Chutná výhra o to víc, že minule v Liberci vám ji Pardubice sebraly v poslední minutě?

„To mě ani nenapadlo. Pro vás je to ale hezký příběh, ne?“

Každopádně. K tomu ještě Daniel Král v bráně.

„To je dobře. (usměje se) Jsem za něj hrozně rád, jak se rozchytal, on je taková jistota za námi.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:12. Paulovič, 29:17. Hyka Hosté: 04:20. Vlach, 33:33. Šír, 59:07. Filippi Sestavy Domácí: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Bučko – Říčka, Cienciala, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Rohlík. Hosté: D. Král (Schnattinger) – McCoshen, Knot, Budík, Melancon, Ivan, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Birner, A. Najman, Klíma – Vlach, Šír, Pérez – Pekař, Plos, Dlouhý. Rozhodčí Květoň, Pražák – Svoboda, Thuma Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9982 diváků

