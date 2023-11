Šlágr v Brně: pískot na Kempného, gól mladíka. Mělo to vše, chválil Modrý

Víkend na jedničku. Aby byla s hvězdičkou, musela by Kometa dotáhnout jiskřivou partii se Spartou do tříbodového konce. Nechybělo moc. „Mělo to všechno. Velice atraktivní utkání s vynikajícím koncem pro nás,“ prohlásil brněnský trenér Jaroslav Modrý.

Jeho nový svěřenec Jakub Kos zapsal po Vincourově přihrávce svůj premiérový extraligový zářez. „Učí se, přichází z jiného prostředí a hokeje,“ podotkl Modrý. Dvacetiletý křídelník dostal do lajny dva třicátníky Tomáše – Vincoura a Marcinka. „Ti kluci mu pomáhají v přechodu do českého seniorského hokeje. Už se začíná adaptovat. Líbí se mi jeho bruslení, pohyb, energie. Začíná si říkat o víc a víc prostoru,“ připustil kouč.

V Brně se letos slaví 70 let od vzniku Komety. V pátek proti Kladnu (8:1) byl vyvěšen pod strop dres legendárního brankáře Jaromíra Meixnera, v neděli patřil doprovodný program kapitánům. Přímo na vyprodaném stadionu byli například Leoš Čermák, Svatopluk Číhal či Miroslav Barus. Užili si nejen svou chvilku slávy, ale také celý zápas, jenž měl břink. Byť s málem tutových šancí.

Klasicky se pískalo na obránce Michala Kempného, jemuž fanoušci Komety nemohou zapomenout, že dal při návratu z NHL přednost Spartě. Od té doby mu to dávají sežrat. Pokaždé když má puk na hokejce. „On sám to věděl, byl na to připravený. My jsme se na to nedívali. Tak to prostě je,“ pokrčil rameny kouč Gross.

Zejména v „šedé zóně“ u střídačky hostů se bouřily emoce. Po Miklišově faulu na Rhetta Hollanda na sebe štěkali Pospíšil s Chlapíkem, aktivní byl v potyčce i brněnský bek Radek Kučeřík. Za pár minut se do sebe pustili na stejném místě Filip Chlapík s Tomášem Marcinkem, bitva nabrala grády. Domácí štvali primárně Chlapík s Miklišem, v půtkách bylo jako obvykle agilní duo Kučeřík-Pospíšil. „Oni mají taky hodně typů, které se do toho zapojují,“ usmál se Chlapík.

Vášně vrcholily půl minuty před koncem základní hrací, kdy Aaron Irving trefil v jízdě Marka Ďalogu, jenž zůstal bezvládně ležet na ledě. Férový leč, bolestivý hit. „Dobře si ho našel. Nevypadalo to hezky, snad bude v pohodě,“ přál si Chlapík. „Určitě to bylo čisté,“ dodal.

Lékařská služba už chystala za mantinelem nosítka, ovšem slovenský zadák se nakonec zvedl a s pomocí spoluhráčů doklopýtal na střídačku a poté do kabiny. „To je hokej,“ nestěžoval si Modrý.

Marek Ďaloga (uprostřed) odjíždí za pomoci spoluhráčů • Foto ČTK

Kometa šla po Kosově trefě do trháku, jenže Chlapík před koncem vyrovnal. Reprezentační útočník se v listopadu rozjel, skóroval v pátém utkání v řadě. Celkem během série napálil do sítě šest puků. „Padá to tam, góly se ode mě čekají. Ale spíš se zaměřuju na to, abych hrál dobře. Což teď úplně nebylo,“ přiznal sebekriticky. Při sedmé trefě v ročníku měl i štěstí. Rána mu nesedla ideálně. A možná právě proto zapadla za Dominika Furcha. „Jenom jsem do toho plácnul,“ líčil.

Jeho dosud poslední zásah stačil v konfrontaci vynikajících gólmanů Furcha a Kořenáře na bod. „Nemyslím, že jsme hráli úplně dobře, Za předvedený výkon je bod úplně super. Nenašli jsme recept, jak si vytvořit víc šancí. Bylo to stejné, jako když jsme hráli s nimi u nás,“ připomněl Chlapík říjnový souboj v Praze, kdy Kometa vyhrála po gólu při power play 2:0. „Je vidět, že se zvedli jako tým. Je to další z nepříjemných soupeřů. Na Spartu se chce každý vytáhnout,“ uznal.

Pohled Michala Koštuříka Více než checking line Proti té lajně nechcete hrát. Všechno urostlí chlapi, kteří vám dají své fyzické přednosti pocítit. Kometa po příchodu Jakuba Kose a při zranění Martina Kohouta složila interesantní mix. Trio Kos-Marcinko-Vincour je typologicky klasická checking-line. Na první pohled. V tom triu, které trenéři v posledních zápasech poskládali, je však víc. V pátek proti Kladnu nasázeli její členové čtyři góly (Vincour 3, Marcinko), se Spartou se poprvé v extralize trefil dravý mladík Kos. Upřímně, překvapuje. Ve finské Liize pro něj už nebylo místo a čekalo se, že bude potřebovat v extralize čas na herní aklimatizaci. Stačil mu ten minimální, aby se stal platným členem kádru. I díky členovi stříbrné „dvacítky“ dostala sestava brněnské party větší hloubku a sílu. Pocítili to také Pražané.

Kos: Super, super, super. Nadchla ho atmosféra i výhra

Pátý zápas, první gól. Důležitý - a rovnou proti Spartě ve vyprodaném „Rondu“. Jakub Kos (20) si svou výjimečnou trefu náležitě vychutnal. „Super timing na super zápas se super atmosférou. Takže super,“ vychrlil ze sebe útočník Komety po dvoubodovém triumfu 2:1.

Co jste říkal na bitvu se Spartou?

„Moc těžký zápas se spoustou soubojů. Moc střel nebylo. Bylo to hodně o vyhraných soubojích jeden na jednoho. My jsme vedli a bývá to tak, že ten druhý chce tlačit. Na takovou atmosféru z Finska moc zvyklý nejsem. Bylo to něco neskutečného.“

Odehrál jste po příchodu z Finska v extralize zatím pět utkání. Byl tohle zatím největší zážitek?

„Asi určitě.“

V lajně máte mazáky Vincoura a Marcinka. Funguje to s nimi?

„Jsem rád, že mi trenéři dali takovou šanci. Snažím se ji v každém zápase proměňovat. Teď to vyšlo. Dostal jsem super přihrávku (od Tomáše Vincoura) mezi kruhy, líp to asi dát nešlo. Máme čtyři výborné formace, které na ledě makají. Je to jenom o tom, které to tam padne. V posledních dvou utkáních jsme to byli my.“

Mrzí trošku, že váš první gól nebyl vítězný?

„Je to asi jedno. Za tři body by to bylo lepší, ale vyhráli jsme a to se cení. Je to super. Každým zápasem se snažíme naši hru zdokonalovat, mířit na detaily. Musíme takto pokračovat.“

Vycházíte z jasně daného systému?

„Každý tým má nějaký. V pátek jsme dostali jeden gól, teď taky. Do obrany je to super. Máme výborného gólmana, proti Spartě nás zase podržel.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:08. Kos, 61:15. Cingel Hosté: 53:21. Chlapík Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Pospíšil, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zbořil, Kratochvíl – Boltvan. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Němeček, Irving, Kempný, Mikliš, Moravčík, Krejčík – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Forman, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, Konečný. Rozhodčí Mrkva, Šír – Lederer, Blažek Stadion Návštěva 7700 diváků

