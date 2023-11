Koblasa po skalpu Třince: Všichni tabulku sledují. Víme, o co se hraje

Ondřej Kaše poslal Litvínov v Třinci do vedení • ČTK

Přímá bitva o třetí místo? Litvínovský útočník Petr Koblasa dobře věděl, o co se v Třinci hraje. „Všichni tabulku sledují, dobře víme, že se začíná vyrovnávat a že právě s Třincem teď hrajeme o třetí místo,“ popisoval autor druhé litvínovské branky po vítězství 3:2 v prodloužení. „I proto jsme rádi za výhru.“

Co k ní vedlo?

„Dobrý začátek. Trochu nás mrzí, že se nám ve druhé části, kdy jsme měli půl třetiny obrovský tlak, nepovedlo dát třetí branku. Možná jsme to mohli dotáhnout do vítězného konce hned v základní době. Ale jsme samozřejmě rádi i za dva body.“

Vedli jste 2:0, ovlivnil vás první třinecký gól z přesilovky v čase 39:58 hodně?

„Těžko říct, ale samozřejmě nás to hodně mrzelo. Vyloučení bylo trošku zbytečné, šli jsme na buly čtyři vteřiny do konce. Bylo nepříjemné dostat takto gól na konci třetiny.“

V jakém rozpoložení jste do Třince po třech prohrách přijeli?

„Přípravu jsme měli zhruba stejnou jako na předešlé zápasy. Ale samozřejmě jsme měli asi trochu v hlavě, že jsme teď měli opačnou sérii než předtím. Jsme hodně rádi, že jsme ji utnuli, a doufám, že se dobrou prací zase vrátíme na vítěznou vlnu. Navíc jsme za sebou měli dva zápasy bez vstřeleného gólu, takže jsme rádi, že jsme teď tři góly konečně zase dali.“

Oceláře jste porazili podruhé v sezoně, naposledy byli bez bodu právě u vás v 7. kole. Vnímali jste, jakou od té doby drží sérii?

„Jo, tohle jsem zrovna věděl. I proto jsme rádi, že se nám povedlo po naší mizerné sérii vyhrát. Byť v prodloužení. Hodně nám v něm pomohla přesilovka. Každý bod navíc je zlatý.“

Po vyrovnávací brance na 2:2 musel otřesený brankář Šimon Zajíček střídat, na chvíli zmizel v kabině. Co mu bylo?

„Zajda chytal výborně celý zápas, naštěstí vypadá, že je v pořádku. Tak snad dobrý. Ani nevím, co přesně mu bylo, nebyl čas s ním mluvit. Asi byl otřesený, v kabině jsem ho po zápase viděl, tak je snad v pořádku.“

Po čtyřech prohrách na hřištích soupeřů jste venku konečně bodovali. Povzbuzení?

„Určitě. Snad už nebude platit, že se nám venku nedaří. Z posledních sedmi zápasů jsme asi šestkrát jeli ven, doma se samozřejmě hraje lépe. V první čtvrtině jsme hráli skoro všechno doma, což je lepší, ale snad se i s tímto vyrovnáme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:58. Daňo, 54:33. Kundrátek Hosté: 11:37. O. Kaše, 21:30. Koblasa, 62:51. Hlava Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Pánik – Daňo, Vrána (C), Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Sikora – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Zajíček (55. M. Tomek) – Zeman, Zile, Jaks, Baránek, Šalda, Czuczman, Strejček – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Koblasa – Kudrna (A), Jurčík, Válek – Maštalířský, Gut, Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Cabák – Hlavatý, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků