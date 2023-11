Hradec vysvětlil, proč ukončil Bartošáka. Patřil k nejlepším, ale…

Ne, publikum nevyvolávalo jméno odcházejícího gólmana, možná si našlo nového hrdinu. Jan Lukáš velmi koncentrovaným výkonem pustil jediný gól a měl zásadní podíl na tom, že Spartě skončila sérii sedmi obodovaných utkání v řadě. „Důležité body pro nás,“ těšilo novou brankářskou jedničku s 22 úspěšnými zákroky.

Lukáš přišel nedávno místo Henriho Kiviaha, jemuž se zajídala menší vytíženost. Jisté je, že v dohledné době přijde k Lukášovi nové jméno do tandemu. A nebude to no name. V zákulisí se živě spekuluje o Matěji Machovském, ale dohoda s Vítkovicemi o návratu gólmana, jenž pod Bílou věží zářil v jarním play off, nemusí dopadnout. Klub se ohlíží i jinde.

Doteď řešil, jak se vypořádá s Bartošákem. Oficiální místa o skutečných důvodech brankářova odchodu v minulých dnech mlčela, spekulacemi se to jen hemžilo.

V hradecké komunitě se mluvilo i o bouračce pod vlivem alkoholu, kvůli níž se Bartošák bez předchozí omluvy nedostavil na dopolední rozbruslení minulý pátek před utkáním s Kladnem. Klub jej na to konto vyřadil z kádru. Nyní tedy definitivně. Otázky však přetrvávají.

Hradec rozjel vlastní vyšetřování a ve finále se rozhodl Bartošáka pustit. „Protože neomluvená absence Patrika Bartošáka na tréninku byla opakovaná a jeho jednání vyústilo v neúčast na extraligovém utkání, došlo opětovně k závažnému porušení smluvních povinností ze strany hráče. Obě strany se proto domluvily na vzájemném ukončení spolupráce,“ píše se v klubovém stanovisku.

Generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček ještě doplnil: „Přestože Patrik patřil dle našich předpokladů k nejlepším brankářům extraligy, tyto prohřešky a s nimi spojené následné spekulace, byť ne všechny se ukázaly jako pravdivé, vrhají bohužel špatné světlo na hráče i klub. Patrikovi přejeme hodně štěstí do budoucna.“

Někdejší gólman Vítkovic či Třince chytal výborně, v horších případech dobře. Pro svůj tým ukradl řadu bodů a zařadil se mezi ligovou špičku (91,9 % úspěšnost zákrok a 2,00 inkasovaných gólů). Potvrzoval v přímém přenosu jen to, co se o něm ví. Pokud má hlavu dobře nastavenou a i v jeho soukromí panuje soulad, na bojišti předvádí velké věci. Navíc umí udělat i show, která baví lidi.

To už je pryč. „Dostal jsem jen informaci, že jdu proti Spartě do brány a tím to pro mě zhaslo. Snažil jsem se soustředit na sebe, protože začátek sezony pro mě nebyl úplně ideální a chtěl jsem do toho dobře skočit. Věřím, že se mi to i povedlo. Upřímně nevím, jak to působí na tým a tohle je pro mě nová informace,“ vyjádřil se Lukáš na téma Bartošák.