Zvláštní situace, Bartošák měl bourat, ale kde je problém? Zatím je mimo tým

„Klub v tuto chvíli může sdělit pouze to, že se hráč nedostavil na páteční dopolední trénink a také na sraz před večerním zápasem proti Kladnu,“ napsal Hradec do svého prohlášení. Bezprostředně po utkání nikdo nechtěl věc komentovat. Ale bokem se dalo zaznamenat několik reakcí, že hrozí konec angažmá Patrika Bartošáka.

Hned se vyrojilo hodně spekulací, co se přihodilo. Podrobnosti zatím nikdo oficiálně sdělit nechce, ale jako nejpravděpodobnější scénář se jeví, že se Bartošák stal účastníkem dopravní nehody.

Ovšem v záznamech z 24. listopadu najdete v Královéhradeckém kraji jen tři situace, u kterých asistovali hasiči. Jedna v Rychnově nad Kněžnou, jedna v Trutnově, jedna v Praskačce. První dvě místa nepatří do hradeckého okresu, třetí ano, jenže tam byla nehoda oznámena až v 17:36, tedy dávno potom, co měl mít problém hradecký brankář.

Policie pak zasahovala u čtyř nehod a u žádné nebyl zjištěn jako příčina alkohol. V oficiálních statistikách žádná taková, kde by boural třicetiletý řidič a měl problém se zákonem, neexistuje. Na přímý dotaz deníku Sport ji nenašla ani tisková mluvčí. Tím pádem v sobotu odpoledne nebyl žádný důkaz, že by měl Bartošák problémy se zákonem, tedy že by porušil v klubu tímto směrem smlouvu.

Z pohledu Hradce si ovšem udělal škraloup, že se nedostavil na trénink a na zápas (jak informoval klub). V tuto chvíli se tedy zdá, že u nehody, kterou brankář měl během pátečního dne, nezasahovala policie.

Zvažovaný trejd: má šanci, nebo je u ledu?

Zdroje blízké klubu aspoň tvrdí, že kvůli dopravní nehodě v pátek chyběl. Navíc podle očitých svědků měl zhruba dvě hodiny před zápasem živě diskutovat o svém problému s jedním ze členů realizačního týmu. Na zimák se tedy nakonec dostavil, leč pozdě.

„Oficiální informace o pátečním dopravním přestupku Patrika Bartošáka klub nemá. Vedení Mountfieldu HK je s Patrikem Bartošákem v kontaktu, hráč je aktuálně postaven mimo kádr A-mužstva. Klub i nadále zjišťuje veškeré podrobnosti a po jejich oficiálním obdržení bude situaci řešit a veřejnost i média informovat,“ stojí ještě v klubovém prohlášení.

Podle informací iSport.cz probíhal navíc už v minulých dnech kontakt Hradce s Vítkovicemi, kde se měla řešit brankářská výměna. Ve hře byla varianta, že Patrik Bartošák zamíří do Ostravy, kde vyrůstal. Do Hradce by za něj přišel Matěj Machovský, který Mountfieldu vychytal v minulé sezoně postup do finále extraligy, jen se v aktuálním ročníku trápí.

Přestup byl několikrát na spadnutí, ale zastavil se. Otázkou je, zda se nyní jednání znovu rozběhnou, nebo zda obchod už definitivně padl. Brankář na žádost iSport.cz, zda by podal vysvětlení, co se stalo, nereagoval.

Jeden z nejlepších brankářů sezony je tak nyní mimo službu a Hradci zůstal jeden brankář se zkušenostmi z extraligy. Hodně práce tak nyní čeká Jana Lukáše, který až do konce minulé sezony chytal za Olomouc a do Mountfieldu přišel oklikou přes Finsko.