Smoleňák po konci měsíce bez výhry: Nelze hrát čekanou. Co řekl o Krejčím?

Sérii osmi porážek v řadě jste ukončili vynulováním Litvínova. Díky čemu se vám to především povedlo?

„Řekl bych, že jsme měli výborný pohyb a dobrý forček. Nebyli jsme pasivní. Myslím si, že jsme si výhru zasloužili. I přesto, že jsme prohrávali, tak bojujeme a snažíme se tam opravdu nechat všechno. Štěstí se k nám tentokrát konečně obrátilo. Je to určitě další krok. I když si každý myslí, že bychom měli být úplně u dna, tak hodně týmů ještě potrápíme.“

Ve druhé dvacetiminutovce jste si vytvořili dvoubrankový náskok, ale pak vás čekala nepopulární třetí třetina. Měli jste obavy o udržení vedení?

„Je to o nějakém nastavení v hlavě. Říkal jsem před třetí třetinou v kabině: ´Pojďme tam prostě jít a třetím gólem je utnout úplně. Ať jen nečekáme, až se to někomu odrazí od kalhot a bude to 1:2.´ Snažili jsme se to mít nastavené tak, abychom co nejdřív přidali třetí gól.“

Více jak měsíc se vám nepodařilo vyhrát. Cítili jste, že na vás padla deka?

„Pro lidi, kteří na to koukají, to deka je. Pro mě, který je tady každý den a vidím tréninky a zápasy, to nebylo tak, že jsme měsíc byli totálně bez šance a dostávali jen výprasky 0:5, 1:5. Nemluvím o Brně (1:8), to byl úplný úlet, ale když se na to někdo podívá, ve všech těch zápasech jsme makali, dřeli a nikdo nic nevypustili. Furt jsem to viděl pozitivně. Tím, že hokej hraju dlouho, jsem věděl, že se to k nám jednou obrátí. A přišlo to.“

Udělali jste tedy tlustou čáru za suchým listopadem a začali štědrý prosinec?

„Doufám. Pro nás je zkrátka každý zápas důležitý. Je jedno, s kým hrajeme. Body musíme sbírat. Klidně po bodu, samozřejmě tři jsou ideál. Tohle nám určitě zpříjemnilo den před následujícími zápasy. Ale abychom byli úspěšní a dostali se tam, kam chceme, musíme mít další zápas stejnou mentalitu, že my jdeme kontrolovat zápas. My jsme ti, kteří budou udávat tempo. Myslím, že proti Litvínovu to bylo vidět od začátku. Šli jsme po tom. Nemůžeme hrát čekanou a nehýbat se.“

Vítězná oslava poprvé od 27. října byla zřejmě velká úleva?

„Jak jsme tady krátce, písničku se musím ještě naučit. Více jak měsíc jsme to nezpívali. Naučím se to. Doufám, že teď nějaký korálky přidáme a vyhrajeme víckrát, abych si to mohl zazpívat pořádně.“

Zatímco jste hráli s Litvínovem, David Krejčí oznámil úplný konec profesionální kariéry.

„Jako úplně? Fakt jo? Takže ani mistrovství nebude? Je to určitě jeho rozhodnutí. Nikdo nemůže říct vůbec nic. Takovou kariéru měl z hráčů málokdo. Neskutečně moc úspěchů. Hrál jsem tu s ním v juniorce společně s Froldou ( Michaelem Frolíkem ), takže ho znám úplně od začátků. Vůbec se nezměnil. Poté, co všechno dokázal, zůstal pořád skromný kluk. Všechen respekt a všechna čest.“

