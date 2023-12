Suchý listopad je pryč. Kladno srazilo Litvínov. Jsme bezzubí, uznal Mlejnek

Po parádní druhé dvacetiminutovce, kdy Rytíři odskočili do vedení 2:0, panovala v jejich chrámu jedna velká obava - jak se poperou s těžce neoblíbenou třetí třetinou. Pouze dvakrát v probíhající sezoně se stalo, aby Kladenští vyhráli závěrečnou část základní hrací doby, ale jen jednou s výhrou celého zápasu. Mnohdy se jim totiž stalo, že v závěru přišli o vedení či rovnou o vítězství.

27. října proti Olomouci Středočeši oslavovali na dlouhou dobu poslední vítězství. Poté nastal suchý listopad a osm porážek v řadě se ziskem pouhých dvou bodíků. Čekání na vítěznou třetí třetinu a hlavně tři body ukončili až v pátek. „Před třetí třetinou nic důrazného neproběhlo, jen jsme si řekli, abychom drželi soupeře co nejdál od naší branky, což se nám stává, když polevíme. Tříbodový zápas jsme už potřebovali,“ oddechl si asistent trenéra Pavel Skrbek.

Do bitvy s Litvínovem přitom Rytíři nenastoupili zrovna ideálně. Pokračovali v probíhajícím nedisciplinovaném trendu, kvůli kterému si Kladno nese titul týmu s nejvíce tresty v sezoně. Vyloučení Christophera Marteneta ve 3. minutě bylo již 100. kladenským oslabením v ročníku. Nedisciplinovanost ale jako by byla první prosincový den v ČEZ stadionu nakažlivá. O jeden trest navíc byla „lepší“ Verva.

V první třetině sice parta kolem Radka Smoleňáka litvínovské nabídky přesilovek nevyužila, druhá dvacetiminutovka už ale byla lepší. Právě kladenský kapitán si za brankou Mateje Tomka počkal, až se do ideální pozice před gólmanem dostane Jaromír Pytlík, který slibnou přihrávkou nepohrdl a vystřelil Kladnu tříbodovou výhru po více jak měsíci strádání.

„Myslím si, že jsme si výhru zasloužili. I přesto, že jsme prohrávali, tak bojujeme a snažíme se tam opravdu nechat všechno. Štěstí se k nám tentokrát konečně obrátilo. Body musíme sbírat, klidně po jednom, samozřejmě tři jsou ideál. Je to určitě další krok. I když si každý myslí, že bychom měli být úplně u dna, tak hodně týmů ještě potrápíme,“ řekl Smoleňák po výhře. Lídr Rytířů rovněž přiznal, že se musí ještě naučit vítěznou písničku při děkovačce s fanoušky, když ji více jak měsíc nezpívali.

Velkou úlevu při radovánkách s fanoušky pociťoval Adam Brízgala. Kladenský brankář pochytal všech 29 střel Litvínova a připsal si první čisté konto v sezoně, plus asistenci na třetí trefě Denise Kusého do prázdné branky. „Jsou to jenom takové třešničky. Celý tým si hrozně ulevil, že to konečně vyšlo, navíc při domácím zápase, což je strašně fajn. Snad se z toho odrazíme,“ řekl pětadvacetiletý gólman, jenž si hodně zvedl sebevědomí.

Třízápasový venkovní trip bez jediného bodu a pouze s gólem naopak nepřispívá viditelně trápícímu se Litvínovu, kterému se vzdaluje čelo extraligové tabulky. Promarněné šance znovu litoval útočník Nicolas Hlava. „Je to další zápas po sobě a další promarněná šance. Štve mě to,“ povzdechl si litvínovský pracant.

Podle trenéra Karla Mlejnka podala Verva proti Rytířům úplně bezzubý výkon. „Kladnu jsme to nyní velmi zjednodušili, jediné z naší strany dobré byly první dvě tři minutky. Jsme ve fázi, která není dobrá, hrabeme se z toho,“ hodnotil zápas litvínovský kouč. Trápení si ale nesou delší dobu. Donedávna druhý tým v tabulce je na ústupu.

Bodově mlčí i elitní lajna, kterou vedou bratři Ondřej a David Kaše. Zkusí je trenéři roztrhnout a zamíchat s útoky? „Nějaké varianty jsou, ale není jich mnoho, co se týká šířky kádru. Všechny tyto věci si v sobotu zanalyzujeme,“ dodal Mlejnek.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE