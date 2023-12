Hráči týdne v extralize: Gazda potvrdil, že patří mezi ligovou elitu

Vysvětlivky analytiky

Co znamenají ‚Vstupy do ofenzivní zóny‘?

Za úspěšně kontrolovaný vstup do útočného pásma se počítá, když se daný hráč do ofenzivního pásma dostane sám s pukem na hokejce, případně přihraje spoluhráči mezi střední červenou čarou a útočnou modrou, který následně puk do pásma zaveze. Aby vstup byl počítán jako úspěšný, musí mít tým puk na svých hokejkách minimálně dvě sekundy po vstupu do útočného pásma, případně být akce zakončena střelou.