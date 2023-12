ONLINE: Dynamo prohrává, Sparta srovnala. Derby znovu pro Liberec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:01. Melancon, 32:21. Filippi, 38:53. Klíma, 42:02. Pérez Hosté: 35:04. Lantoši Sestavy Domácí: Pařík (Schnattinger) – Budík, Knot, J. Dvořák, Melancon, McCoshen, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Klíma – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, Šír, Pekař. Hosté: F. Novotný (Žajdlík) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Osburn, Jánošík (C), Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Aaltonen (A), O. Roman, Šmerha – Rohdin, Järvinen, Krivošík – Dvořáček, Závora, J. Půček – Malínek. Rozhodčí Pražák, Květoň – Ondráček, Thuma Stadion Home Credit Arena, Liberec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:08. Pavelka, 41:53. Jasper, 53:21. Estephan, 57:28. Estephan Hosté: 12:12. Flek, 49:16. Flek Sestavy Domácí: Lukáš (Laurikainen) – Blain (C), Jank, Pláněk, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Estephan, Miškář, Šťastný – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret – Chalupa, Pilař, Zachar. Hosté: Lukeš (Kavan) – Lintuniemi, Kaňák, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Flek, Holík, Zaťovič (C) – Kos, Marcinko (A), Vincour – Kohout, Zbořil, Okál. Rozhodčí Hribik, Veselý – Špůr, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4049 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:54. Forman, 50:17. Irving Hosté: 13:07. Valský, 31:06. Valský Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný (A), Moravčík, Němeček, Irving, Krejčík, Mozík, T. Tomek – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, P. Kousal – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, Konečný, Forman. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Gulaši (C), Hovorka, Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Pýcha, Vráblík – M. Beránek, Kondelík (A), Ordoš – Toman, Harris, D. Simon – F. Přikryl, Hanzl, Valský – Chlubna, Koláček, Kříž. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Svoboda, Klouček Stadion O2 arena

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 27:50. Urban, 31:28. Hlava Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek, Švec – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Hosté: Zajíček (37. M. Tomek) – Baránek, Demel (A), Czuczman, Zeman, Zile, Baláž, Šalda – Kudrna (C), Jícha, Koblasa – Maštalířský, Kirk, Abdul – Urban, Slavík, Hlava (A) – Válek, Zygmunt, Havelka. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:48. Sirota Hosté: 13:44. Sideroff, 16:34. Smoleňák Sestavy Domácí: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Škůrek, Černý, Švrček – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Nahodil (A), Navrátil – Káňa, P. Musil, Orsava – Kunc, Anděl, Klimek – Menšík. Hosté: Bow (Brízgala) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, M. Procházka – Kusý, Pytlík, Sideroff – Strnad (A), Melka, Smoleňák (C) – Bláha, Babka, Jarůšek. Rozhodčí Kika, Cabák – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:05. Straka, 07:50. Piskáček Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Laakso, Dujsík, Piskáček (A), Kvasnička, Houdek – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev (A) – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Matýs. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Sikora, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Doktor. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Brejcha, Hynek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Auvitu zařídil Vítkovicím výhru

Hokejisté Vítkovic porazili ve 27. kole extraligy Karlovy Vary 4:1. Dvěma úvodními góly v české nejvyšší soutěži k tomu vydatně pomohl francouzský obránce Yohann Auvitu. Ostravané v krátké sérii tří domácích utkání před reprezentační pauzou pokaždé zabodovali a dohromady si v ní připsali sedm bodů.

Vítkovice začaly aktivně, ale první příležitost v sedmé minutě Fridrich nevyužil. Místo vyložené šance se ujalo jednoduché řešení: ve 13. minutě vyhrál francouzský centr Claireaux v útočném pásmu vhazování pro krajana Auvitu a jeho střela od modré čáry skončila v síti. Pro francouzského beka to byla první trefa v extralize.

Do druhé části vpadla hostující Energie jako vyměněná a v úvodní pětiminutovce dostala soupeře několikrát do úzkých. Rachůnek ani Gríger si s Klimešem neporadili, ale pak se blýskl povedenou individuální akcí Jiskra a svůj slalom zakončil vyrovnávací brankou. Gríger měl vzápětí po brejku puk opět před odkrytou brankou, ale nezakončil.

Domácí svízelné minuty přečkali bez další újmy a ve čtyřminutové přesilovce chytili druhý dech. Auvitu v 31. minutě znovu zvolil stejný způsob zakončení a i podruhé jeho rána od modré čáry skončila za Frodlem.

Vítkovicím se vrátilo sebevědomí a v dalších minutách soupeře mačkaly. Tlak přetavil Raskob střelou z úhlu pod horní tyč v třetí branku a dvougólový náskok gólman Klimeš uchránil i po nájezdu osamoceného Rachůnka.

I do třetího dějství vlétly Vítkovic s větší vervou, agilní Barinka připravil šanci Fridrichovi, který si ale vylámal zuby na Frodlovi. Nakonec sám Barinka defintivně rozhodl, když v 53. minutě pohodlně doklepil do prázdné branky vyražený puk.

Hlasy trenérů:

Jiří Veber (Vítkovice): „Hosté měli lepší první dvě střídání, ale pak se to otočilo a první třetinu jsme vyhráli. Ve druhé třetině to bylo nahoru dolů a nás podržel gólman, protože jsme hráli lajdácky do obrany. Naštěstí jsme si pomohli ve čtyřminutové přesilovce a dali jsme gól na 2:1. To byl pro nás vítr do plachet. Pak se to nějakým způsobem tahalo, bylo to otevřené, ale myslím si, že ve třetí třetině jsme si to pohlídali.“

David Bruk (Karlovy Vary): „Gratuluji Vítkovicím k vítězství. Dnes byly jednoznačně lepším týmem a vyhrály zaslouženě. Nic víc seriózního k tomu dnes s prominutím asi neřeknu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:37. Auvitu, 30:16. Auvitu, 34:51. Raskob, 52:09. Barinka Hosté: 22:50. Jiskra Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Dej (A), Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Bukarts, Krieger, Dočekal – Přibyl, Claireaux, Peterek. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Havlín, Stříteský, Pulpán, Dlapa, Rulík – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Kangasniemi, Jiskra, Zetterberg – Redlich, Koffer, Kružík. Rozhodčí R. Šír, P. Obadal – M. Hlavatý, V. Lederer Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 3 659 diváků