A ven! Ujčíkův trend naštval Kladno. Pytlík: Jsme furt venku, hrozný...

V hlavní roli beci, bohužel v tom negativním. Dva olomoučtí, Dalibor Řezníček a Tomáš Černý, nedohráli nedělní duel kvůli zraněním. A kladenský Chris Martenet pro změnu kvůli trestu do konce utkání za to, že strčil do sudího.

Stejně jako Rok Macuh nebo Michael Frolík tak může dvoumetrový Američan počítat s tím, že přijde flastr. S nejvyšší pravděpodobností taky na dva zápasy.

„Nebyl jsem s ním v tomto ohledu spokojený, ale bylo to nechtěné. Nikdo to přece nechce udělat,“ bránil svého obránce kouč Kladna Otakar Vejvoda. „Bavil jsem se o tom s Froldou, který za to byl potrestán v Budějovicích. Říkal, že šel napadat a rozhodčího vůbec neviděl. Prostě do toho šel naplno.“

Ve vyhecovaném duelu to jiskřilo, nicméně k tomuto tématu měly oba tábory stejný názor. „Jsou situace, kdy se můžete vyhnout, ale rozhodčí je součást hry. S tím, že občas dostane nějakou ránu, asi každý rozhodčí počítá. Je to těžké, pan Ujčík teď tresty rozdává,“ popisoval olomoucký Michal Kunc.

„Hokej je kontaktní hra, kluci mají energii, zápal, někdy se to stane. Věřím, že rozhodnutí jsou adekvátní a správná, ale zároveň věřím, že se ta vlna zpomalí,“ doplnil asistent domácího trenéra Róbert Petrovický.

Jeho borci však včera nezpomalovali. Prospali sice první třetinu, po které téměř pět tisíc fanoušků za stavu 0:2 pískalo, ale pak nakopli turbo. Hanákům k tomu stačily vždy jen úvody třetin. A prodloužení. Po první pauze skórovali po 48 sekundách, po druhé po 57 a po třetí přestávce rozhodli o zisku dvou bodů v prodloužení už po 24 sekundách.

„Neřekl bych, že to byla nekoncentrace, ale takové chyby se nesmí stávat,“ kroutil hlavou Jaromír Pytlík. „Tři kopie, všechno víceméně po nepokrytém sjetí na slot,“ ucedil naštvaně Vejvoda.

Sjet takhle z pozice beka a překvapit soupeře plánoval i Kunc, když po zranění kamarádů zaskakoval vzadu coby pátý zadák. Netradiční roli si vyzkoušel po roce, na konci minulého prosince se zatáhl při personální krizi v Českých Budějovicích. Od té doby ne. Když odpadl Řezníček s Černým, bylo jasné, na koho šéfové lavičky ukážou s pokynem výpomoci.

„Trošku jsem to jakožto první univerzál na řadě čekal,“ usmál se třiadvacetiletý hokejista, který s dvanácti body (3+9) paradoxně zažívá nejproduktivnější ročník v kariéře. „Jsem za to rád, ale důležité je, že se daří týmu. Play off je cíl, už před sezonou jsem říkal, že bych se chtěl dostat dál než do čtvrtfinále,“ doplnil pracant, jenž se dokonce objevil i v oslabení.

Petrovický ho chválil. „Zvládl to výborně. Kuncík je dobrý bruslař, i jako útočník často pomáhá bekům. Dře, maká, dokáže situace vybruslit. Je třeba kluka s takovým pohybem využívat.“

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

HC Olomouc Vše o klubu ZDE