Hájek na radaru nároďáku: Budeme ho sledovat. Dynamo vzal díky Varaďovi

Co čekat od hráče, jenž za necelé tři poslední sezony nastoupil jen k osmi desítkám zápasů? Možná to netuší ani Libor Hájek, jenž se v extralize vynasnaží nakopnout svou kariéru a v ideálním případě se vrátit za oceán mezi hokejovou smetánku. „Kdyby se časem objevila možnost návratu do Ameriky, budu rád. Chtěl bych, uvidíme, nechci předbíhat. Teď se soustředím na to, abych Pardubicím co nejvíc pomohl,“ myslí jen na příští dny účastník MS 2021 v Rize.

O sobě a své nejbližší budoucnosti mluvil v pondělí večer na pardubickém zimáku. Na sobě červenou mikinu se znakem klubu a v hlavě velmi intenzivní zážitek z partie mezi Dynamem a Olomoucí, kterou domácí povalili 8:2. „Dlouho jsem neviděl nějaký tým tak dobře hrát,“ ocenil své nové kolegy, jež pozoroval z tribuny. „Jsem rád, že jsem se na to mohl podívat shora. Jsem mile překvapený, jak kluci bojovali a hráli. Dívalo se na to dobře. Všichni se podporovali a zastupovali se, když někdo propadl. Takhle to má být, tak hrají vítězné týmy,“ pochvaloval si.

Věří, že do pardubického soukolí rychle zapadne a nabídne fanouškům zřejmý důvod, proč si jej Petr Dědek uvázal pětiletým kontraktem do jara 2028.