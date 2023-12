Co je s Benákem? Talent dostal velké sousto, po krizi se vrací do pohody

Po letním Hlinka Gretzky Cupu ho bylo všude plno. Pak vletěl v dresu Plzně do extraligy, ale po šesti zápasech se vrátil do juniorky. Kam se poděl Adam Benák? V listopadu si dal 16letý talent na poslední chvíli repete na World Hockey Challenge sedmnáctiletých. Po působivém nástupu mezi dospělé by ho dnes už někdo viděl na seznamu dvacítky pro mistrovství světa. Místo toho však odjel s výběrem do 18 let na Turnaj pěti do Švýcarska.