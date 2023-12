Září i díky posudku. Slovák s českým přízvukem se vyšvihl mezi hvězdy

Po Karlových Varech se pohybuje desátým rokem, začal tu v osmnácti pravidelnými cestami do Ruska na juniorskou obdobu KHL. Dávid Gríger se vypracoval v nepostradatelného tahouna. Slovenský útočník je tak dobrý, že dostává i hlasy ve Zlaté hokejce, v anketě pro české hráče. V neděli zdrtil Plzeň hattrickem a s 29 body (14+15) má najeto na životní ročník. „Kdyby tenkrát neodešel do Liberce, mohl být dnes úplně jinde,“ tvrdí o něm jeho bývalý dlouholetý kouč Martin Pešout.

V devětadvaceti letech dozrává. Popradský rodák krájí v západočeských lázních osmý extraligový ročník, fanoušky Energie je dávno považovaný za místního. Ostatně, krajané se mu občas posmívají, že pochytil český přízvuk. Ale je to fajn týpek, nepovyšuje se nad ostatní, po skvělém osobním večeru má svou hlášku: „Jenom jsem slízl smetanu…“

Patří do Varů. Jenom jednou si odskočil jinam, to když movitější Bílí Tygři dostali chuť na sehrané duo Gríger-Rachůnek. Před třemi roky se bok po boku vydali pod Ještěd, ovšem ani jedna strana nebyla z náplně transferu extra odvázaná. Přitom Gríger zapsal velmi dobou první sezonu 2020/21 v modrobílém úboru, propsanou do 23 gólů a 41 bodů v 55 partiích. Ovšem druhá (11+17) už taková nebyla a přišel návrat na západ. V tu dobu už v Liberci kumpán Rachůnek dávno nefungoval, vrátil se o více než rok dřív.

Martin Pešout je dodnes přesvědčen, že tenkrát neměli odcházet. „Už tenkrát jsme Dávidovi nabízeli stejné peníze jako oni a dnes už je na tom finančně líp ve Varech než v Liberci. Tenkrát mu trochu zblbnul hlavu agent,“ vrací se zpátky. Podle informací Sportu si Gríger přijde v Energii na více než 300 tisíc korun měsíčně.

A i když se k němu pravidelně sbíhají atraktivní smluvní návrhy od konkurence, podle Pešouta jej nic nenutí řešit je. „Nabídky přijdou, ale ve Varech má takový příjem, že jinam už chodit nemusí. Pokud chtějí hrát v první čtyřce, jak deklarují, musí takové hráče udržet,“ míní kouč, jenž ve Varech působil osm let v období 2010 – 2022 a na Grígerově progresu měl nezanedbatelný podíl. „Dávida jsem od nepaměti dával k Rachnovi do první lajny, sedli si rychle. Pak k nim přišel Kuba Flek, neskutečně jim to šlo. Měli parádně rozjetou sezonu 2019/20, kterou bohužel zastavil covid.“

Vary tehdy rozjely předkolo play off s Hradcem, ale pak spadla závora. „Doteď věřím, že by nás tihle tři borci dotáhli hodně daleko. Ale play off se zrušilo, ti dva odešli do Liberce, a když se vrátili, Flíček šel zrovna do Komety. Škoda, rozpadli se, ale jak vidno, ačkoli v neděli Rachna nehrál, Dávid dokázal dát hattrick i bez něj. Je to zkrátka hokejista,“ chválí 57letý kouč, který nyní vede druholigový Chomutov. Jako trenér a sportovní manažer.

Gríger s Rachůnkem našli ve Varech znovu svou jistotu a nikam jinam se netrhnou. Působí jako nerozlučná dvojčata. Všechna ta klišé o tom, jak se najdou i poslepu a jeden o druhém všechno ví, platí i u nich.

V případě popradského rodáka se jeho úspěšnost na ledě odvíjí od hokejové i životní vyrovnanosti. „Dávid je hráč, který potřebuje důvěru, jistotu, své místo v kabině i v životě. Pak vám všechno vrátí na ledě. Jde mu to na ledě a spokojený je i v soukromí. Oženil se, narodilo se mu dítě, což má na něj blahodárný vliv,“ přidává Pešout.

54 Na tolik bodů (26+28) má Gríger rozjetou sezonu

Pokud slovenský centr udrží nastavené tempo v produktivitě, na konci základní části vyúčtuje 26 gólů a 28 asistencí, dohromady výtečných 54 bodů. Místo v TOP 5 by jej nemělo minout. „Jeden z nejlepších centrů v extralize. Klasický typ středního útočníka, co dokáže tvořit hru a chodit i před bránu. Takových už dnes moc nevidíte,“ cení si Pešout.

Kdysi se obrátil na specializovanou firmu, aby mu na Dávida Grígera vytvořila specifický posudek. Takhle to dělal s více hráči. Výsledek? Podle očekávání, verdikt trenéra nepřekvapil. Jen se utvrdil v tom, že sází na správného muže. „Z výsledku jasně vyplynulo, že potřebuje mít své koleje a pak bude perfektní. Neplatí na něj řev a nátlak, ale čistě pozitivní přístup. Toho jsem se držel,“ líčí.

Možná je vám divné, že DG12 nevídáte na světových šampionátech. Za Slovensko si připsal 17 reprezentačních startů, ovšem žádný na velké akci. Tamní šéfy zkrátka nezaujal natolik, aby mu svěřili klíčovou roli. „Škoda pro slovenský nároďák, že mu nikdy nedali víc prostoru a nestaví to na něm. Ve třetí, čtvrté formaci se vám takový borec neprojeví, potřebuje lídrovskou pozici. Ale vydali se jinou cestou,“ glosuje to Martin Pešout.

Jinou cestou než bývá obvyklé, se před třemi roky vydal i Vladimír Kýhos, tehdejší kouč Litvínova. Grígera ocenil ve Zlaté hokejce zapsáním na osmé místo svého hlasovacího lístku. Což přes organizátory pochopitelně neprošlo. Ale když nic jiného, ukázalo to na stopu, kterou tu 29letý forvard zanechává.

