Fanatik Jágr opět v (nočním) módu. Čísla prozradí, proč stále vládne

S veřejnými výstupy zatím šetří. Ve stylu: „Dejte prostor ostatním, já už toho napovídal dost…“

Jaromír Jágr je zpátky ve svém klasickém zápasovém módu. Maximálně soustředěný, odhodlaný, ostatní věci jdou stranou. Utlumil i práce na své unikátní autobiografii, manažerské povinnosti se snaží řešit tak, aby ho neomezovaly při tréninku.

Pozici majitele i klubového šéfa upozadil. Nejdůležitější věci nastavil na začátku sezony. Teď už je z něj zase hráč. A podle statistik pořád hráč s velkým H.

Už autentická sobotní scénka, kdy šel v noci makat na led i po zápase, jenom dokumentuje jeho vášeň.

„To je neskutečný hráč prostě… To se ani nedá říct jinak. Legenda nejenom českého, ale celosvětového hokeje. A opravdu klobouk dolů předtím, co předvádí. Je to stále král,“ řekl na jeho adresu Marek Ďaloga, obránce Komety. Právě on rozhodl v nastavení poslední partii, v níž Rytíři vedli 3:1, jenže nakonec ji ztratili (4:5).

Hvězdný majitel z toho byl otrávený, není to poprvé, co Rytíři zbytečně přišli o body. V kabině všechno rozebírali s trenéry, potom na skok odjel domů se