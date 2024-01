Dědek exkluzivně, proč dostal Varaďa padáka: Byla to vojenská šikana

Václav Varaďa si rád dělá věci po svém, je to jeho styl. Co se stalo tak zásadního, že musel skončit?

„Řekl bych to tak, že hlavním problémem je nesdílení hodnot Dynama. Vím, že se říkalo, jak si dělá věci po svém. Ani ve snu jsem ale neočekával, že by všechno bylo možné v takovém rozsahu. Před jeho angažováním jsme vedli standardní pohovory, všechno probíhalo normálně, ve správné atmosféře se na všem domluvili. Ale co se pak v reálu dělo, standardní nebylo. To už nejde.“

Nejdřív jste byl nadšený, jak je Václav Varaďa pracovitý a komunikativní. Co se tedy změnilo?

„Nastavit pravidla, být přísný a vše držet v mantinelech? Tomu rozumím. Ale tohle bych srovnal s armádní šikanou.“

Až tak?

„Ano.