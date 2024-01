Růžička zpátky v reprezentaci. Už jsem to nečekal, říkal do Gottovy písně

Z třinecké kabiny zněla písnička od Karla Gotta, když se Martin Růžička, lídr Ocelářů, pustil do odpovědí k návratu do národního týmu. Stylově použil i větu, kterou známe spíš od mistra ze Zlatých slavíků. „Upřímně, už jsem to ani nečekal,“ řekl nejproduktivnější hráč Tipsport extraligy. Třinecký snajpr se do reprezentace vrací po šesti letech, je v nominaci na Švédské hry. V dohrávce 10. kola proti Kladnu (5:0) byl u dvou branek, přihrál na vítězný gól.

Má zlato z mistrovství světa 2010 v Německu, kde si mimo jiné zahrál i s Jaromírem Jágrem (v Třinci nebyl kvůli nachlazení) nebo Jakubem Klepišem , aktuálními oporami Kladna. Přestože pak Martin Růžička v lize boural jeden rekord za druhým a je klíčovou esencí pětinásobných šampionů z Třince, reprezentační pozvánky ho poslední roky míjely. Naposledy hrál na olympiádě v Pchjongčchangu 2018. Nijak se netají tím, že nominací od Radima Rulíka byl překvapený.

„Hodně mě to potěšilo a těším se,“ říkal osmatřicetiletý útočník po utkání s Kladnem. „Byl jsem opravdu mile překvapen.“ Růžička sice vede kanadské bodování, ze 40 zápasů má 46 bodů (19+27), nicméně telefonát od šéfa reprezentace nečekal. S úsměvem doznal, že první vytočení i promeškal.

„Něco jsem zrovna dělal a nejdřív jsem to ani nezvedl,“ popisoval třinecký šampion. „Pak mi volal můj agent, že mu telefonoval Radim (Rulík). Jestli bych se mu ozval zpátky. Tak jsem zavolal. Upřímně, číslo jsem ani neměl.“

Náznaky nebo indicie, že by se vracel do národního týmu, Růžička neměl. Plány na případné ligové volno měnit nemusel. „Člověk spíš řeší sezonu, jak zrovna jede. Jsem rád, že si trenér vzpomněl, překvapilo mě to. Pozvánka dlouho nebyla, potěší. Upřímně, už jsem to ani nečekal. Mám nějaký věk a je spousta skvělých hráčů v Česku i mimo.“

Trenér Rulík po nominaci mluvil o tom, že byl sám překvapený, že Růžička dřív šance nedostával. Ocelář jen pokrčil rameny. „Občas člověk čeká, že by pozvánka mohla přijít... Ale neřešil jsem to. Snažil jsem se pracovat a nakonec byl odměněný, že pozvánka přišla. Tak to někdy je. Musíte pořád pracovat a čekat.“

Že by se od něj v reprezentaci čekal jiný druh práce, než jaký vykazuje v Třinci? Bude muset víc bránit? „Myslím, že si defenzivní povinnosti plním i tady,“ ohradil se. „Jinak byste úspěšný nebyl. Budu se snažit podřídit tomu, co se hraje v repre a uvidíme.“

V nominaci je i parťák z formace Daniel Voženílek, který už byl i na předchozích dvou akcích. S šesti body (3+3) je na špici bodování reprezentace. A výborně si vede i v klubu. „Je skvělý,“ přitakal Růžička. „Prokázal to už minulou sezonu, odvádí skvělou práci. Zapadl výborně, tým mu pomáhá, učí se, pracuje na sobě hodně. Jsem za něj, jako všichni, rád. I on je odměněný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:03. Nestrašil, 23:34. J. Jeřábek, 25:46. Sikora, 43:50. Voženílek, 47:27. Polášek Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek, Adámek – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – Kurovský, Vrána (C), Cienciala – Hrehorčák, L. Hudáček, M. Roman – Sikora, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Bow (Mitens) – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Veber, Martenet – Tralmaks, Klepiš, Sideroff – M. Procházka, Melka (A), Smoleňák (C) – Frolík, Jarůšek, Bláha – Vimmer, Babka. Rozhodčí Hradil, Cabák – Lederer, Rožánek Stadion Werk Arena, Třinec Návštěva 5 084 diváků