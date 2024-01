Hudáček se vrátil po zranění: Pauza byla zvláštní. Hokej jsem nemohl vidět

Je zpátky. Uzdravený Ocelář Libor Hudáček se ve středu vrátil na domácím ledě v jasném zápase proti Kladnu (5:0) asistencí u poslední trefy. A pořádně si odfrkl. „Bylo pro mě zvláštní takhle pauzírovat. Pomalu jsem nevěděl, jaké jsou výsledky,“ neskrýval po výhře. Do sestavy naskočil po dvou měsících bez hokeje, aby okamžitě demonstroval, jak důležitou pohonnou jednotkou pro nadcházející play off může být.

Jak jste se cítil v zápase po tak dlouhé absenci?

„Ze začátku to bylo dobré, ale potom už docházely síly. Popral jsem se s tím, vyhráli jsme, to je důležité. Musím se do toho po těch dvou měsících dostat i po kondiční stránce, posbírat co nejvíce zápasů a připravit se co nejlépe na play off.“

Ještě vás zranění limituje?

„Ne, i když noha je slabší, to cítím. Ale dělám všechno, abych se dostal do nejlepší formy.“

Potěší asistence rovnou při návratu?

„Jasně, každý bod po takové pauze udělá radost. Je dobře, že jsme náskok udrželi, dali další góly a pomohli Kácovi (Kacetlovi) v bráně.“

Nahrával jste říznému Adamu Poláškovi, který trefil svůj příklep naprosto exkluzivně.

„Právě, že jsem tu jeho střelu neviděl. Udělal jsem protisměrnou kličku, nahrál mu nahoru, snažil jsem se jít do brány a neviděl jsem přes jejich obránce. Chlapci mi na střídačce hlásili, že to byl krásný gól.“

Už jste měl někdy dvouměsíční pauzu v průběhu sezony?

„Vůbec ne. Bylo pro mě zvláštní takhle pauzírovat. Ale ke sportu tohle patří, musel jsem se z toho dostat i já, pomohli mi kluci z pětky i trenéři, takže už je to teď jenom na mně.“

A co Petr Vrána, který dlouhodobou absenci prožil v minulém ročníku?

„Ano, bavil jsem se s ním a říkal, že je to hlavně o hlavě. Že musím být pozitivní, na tom jsem pracoval. Dostával jsem se do toho i kondičně, hodně jsem bruslil. Už jen dostat zpátky herní praxi, a pak to půjde. Pomáhala mi rodina a všichni okolo, i když to bylo těžké.“

Jaké únikové východy jste tedy hledal?

„Máme mentálního kouče, se kterým jsem to řešil. Probírali jsme co a jak. Nejprve jsem na hokej vůbec nemyslel, nemohl jsem ho sledovat, pomalu jsem ani nevěděl, jaké jsou výsledky. Potom jsem se do toho dostával, začal víc pracovat s hlavou, zašel i do posilovny.“

A když jste Třinec zase začal sledovat, líbil se vám?

(směje se) „Je to těžké dívat se shora. Nemám to rád. Fakt jsem to nemohl sledovat, chtěl jsem jít na led a hrát zápasy. Štvalo mě nejvíc, že jsem nemohl. Neprožíval jsem to nijak, až teď, když jsem přišel ke klukům do kabiny a trénoval s nimi.“

Marko Daňo také schází. Jak to bere?

„Nikdo nechce být zraněný, žádný sportovec. Patří to k tomu, i Marko se z toho dostane, už je na ledě, po repre pauze přijde. Myslím, že tam máme ještě osm zápasů, takže to bude okej.“

První extraligový gól dal osmnáctiletý Petr Sikora. Co jste mu říkali?

„Hned jsme mu gratulovali, jsme rádi, že se prosadil. Je to super kluk, ať už v kabině, nebo na ledě. Takže jsme rádi, že se mu daří, a snažíme se mu v kariéře pomoci.“