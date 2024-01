Kovář o vítězném návratu: V mém věku už není lehké rozbíhat motor za chodu

Do utkání naskočil poprvé od 12. ledna, kdy rovněž v souboji s Libercem utrpěl po střele Jaroslava Vlacha nepříjemné zranění krku. Tentokrát ale bude Jakub Kovář vzpomínat na duel s Bílými Tygry mnohem lépe. Pochytal 24 střel a výrazně přispěl k domácí výhře 4:1. Jen přesná trefa Tomáše Filippiho ho připravila o čisté konto. „Nemyslím si, že to byl zápas, kde bych musel chytit jasných deset gólů. Bylo to spíš o trpělivosti, abych byl připravený na důležité chvíle,“ popisoval zkušený gólman.

Byl to po návratu těžký zápas?

„Bylo znát, že jsem z toho na chvíli vypadl. V mých letech už není jednoduché rozbíhat dieselový motor za chodu. Trochu to vždycky trvá. Jsem rád, že jsme vyhráli a že jsem se zahřál. Doufám, že už to poběží.“

Proti Liberci ale bylo potřeba rychle zapnout, protože hosté si vytvořili dost příležitostí.

„Nemyslím si, že to byl zápas, kde bych musel chytit jasných deset gólů. Bylo to spíš o trpělivosti, abych byl připravený na důležité chvíle. Tou nejdůležitější bylo ubráněné oslabení ve druhé třetině. Mrzí mě gól v první minutě závěrečné třetiny. Liberec tím zdramatizoval zápas.“

Ozývá se ještě zranění, které jste utrpěl po střele Jaroslava Vlacha?

„Dostal jsem pukem do krční tepny. Musím říct, že je to bolestivé, ale už mě to neomezuje. Tím jak mě to trefilo, tak mi to vzalo na chvíli kyslík. Proto jsem se skácel k ledu a byl v bezvědomí. Vyšetření ale ukázaly, že k žádným zraněním nedošlo, takže pak šlo jen o to, abych se dal dohromady.“

Jak jste se cítil první dny po zranění?

„Hodně to bolelo, nemohl jsem otáčet hlavou. Měl jsem krk hodně oteklý. Úplně dobře se mi nejedlo. K tomu byly bolesti hlavy a lehký otřes mozku po pádu na led. Jednoduché to nebylo, ale jsou mnohem horší věci.“

Co podle vás rozhodlo zápas s Libercem?

„Rozhodly góly. Jakub Krejčík střílel a Ondra Najman krásně tečoval puk do šibenice. To byla rozhodující branka. Dali jsme gól z přesilovky, což nám pomohlo. Zápas se skládá ze spousty maličkých věcí, a kdyby je kluci nedělali naplno, tak mohl Liberec vyrovnat. Těžko vypíchnout jednu věc.“

Pošilháváte už po pátečním duelu s Pardubicemi? Trochu jste stáhli jejich náskok.

„Pošilháváme po samotném zápasu, ale ne po tabulce. Nebo já osobně ne. Je mi úplně jedno, jak na tom jsme. Víme, jaký máme náskok na třetí Třinec, což je pro nás důležité. Pardubice nám utekly, mají nějaké zápasy k dobru. Je nesmysl se na ně soustředit.“

