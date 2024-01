Velký strach o sparťana Kováře. Vůbec nereagoval, zatrnulo Vlachovi po ráně

Hokejisté Sparty se radují z gólu Romana Horáka (vpravo) do sítě Liberce • Pavel Mazáč / Sport

Roman Horák ujel v oslabení a poslal Spartu v Liberci do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Jakub Kovář inkasoval nepříjemnou ránu pukem a musel do nemocnice • Pavel Mazáč / Sport

Klobouk dolů před Spartou, jak se v Liberci vyhrabala z nezáviděníhodných potíží. V jednom ze šlágrů 35. extraligového kola vydřela vítězství 4:3, ačkoli prohrávala 2:3 a přišla drsným způsobem o zraněného gólmana Jakuba Kováře . Paradoxně nedlouho po jeho odjezdu do nemocnice hosté srovnali a málo vídaným stylem si zajistili triumf. Roman Horák pláchl ve dvojnásobném oslabení a ve 45. minutě obstaral vítězný gól.

Běží 34. minuta, skoro sedm tisíc diváků si užívá velmi výživný duel dvou velkých rivalů. Jenže pak to přijde… Nedaleko od levého mantinelu se dostává ke střele domácí pořízek Jaroslav Vlach, jeho dělovka srazí Kováře na zem. Z rámusu je v hale náhle ticho a velké obavy o zdraví sparťana.

Kovář schytal tvrdou ránu do oblasti krku, na ledě se přestal hýbat.

Duchapřítomní spoluhráči okamžitě volali lékařskou pomoc. Na ledě se rychle objevili týmoví doktoři, po chvíli i nosítka. Záhy bylo jasné, že Kovář má po utkání a nastalo všeobecné doufání, že nepůjde o těžké zranění.

Lékaři nasadili Kovářovi zpevňovací límec kolem krku, za asistence týmových parťáků se gólman dostal na nosítka a při velkém aplausu zaplněné arény jej odvezli z arény. Do akce šel za stavu 3:2 pro domácí Josef Kořenář. „Je mimo ohrožení života,“ pověsili za chvíli vzkaz na síti X lidé ze Sparty. Po utkání hosté sháněli aktuální informace o kamarádovi a ty byly takové, že by se mělo jednat o silné pohmoždění krku.

Štěstí v neštěstí. „Nikdy není příjemné vidět hráče ležet na ledě, ať už je to náš hráč nebo hráč soupeře. Zatrnulo mi, protože Kuba vůbec nereagoval. Doufám, že bude v pohodě, brzy se uzdraví a co nejdřív ho uvidíme zpátky na ledě,“ věří Jaroslav Vlach, jenž odehrál velmi dobrý zápas. To celý Liberec, ovšem duel ztratil v detailech.

Nepříjemný incident paradoxně pomohl hostům. Liberecké dobývání pozvolna ustalo, navíc rychle nasazený Josef Kořenář si vedl skvěle. „Není lehké jít do zápasu, když se stane něco takového,“ hodnotil akutní výpomoc Kořenář.

Sám se rychle staral, jak parťákovi je. „Když jsem tam přijel, viděl jsem, že komunikuje, pak už je to o tom, aby se o něj postaral někdo jiný. Ulevilo se mi, že byl při vědomí. Pak jsme to vybojovali taky pro něj,“ vzkazoval Jakubu Kovářovi.

A byl rád, že pomohl Spartě k hodně cenné výhře. „Jak Kovy dostal do krku, trochu se to uklidnilo, vyrovnali jsme na 3:3 a pak dali dokonce ve třech čtvrtý gól, což se taky nevidí,“ usmál se nad momentem, nad nímž kroutili hlavou domácí i hosté.