Kempný mohl odejít ven, ale prodloužil ve Spartě. Popsal, co rozhodlo

Proti Kladnu jste se pořádně nadřeli.

„Jsem rád, že jsme vyhráli. Emoční skok byl velký. Nechci podceňovat Kladno. Víme, v jaké jsou situaci, ale před tím jsme hráli proti Pardubicím. Chtěli jsme se na to pořádně připravit. Některé góly jsme jim darovali trochu zbytečně.“

První třetina byla ideální, vedli jste 3:0. Pak se ale Rytíři dotáhli na rozdíl jediné branky. Co se stalo?

„Víme, že Kladno musí sbírat body. Říkali jsme si v kabině, že jim nedáme vůbec nic, což se bohužel nepodařilo. Škoda darovaných gólů, musíme se z toho poučit a vzít si z toho to nejlepší do play off. Tyhle malé věci totiž rozhodují.“

Bylo těžké se rozhodnout, zda prodloužit ve Spartě na další dva roky?

„Moc si toho vážím. Nebudu lhát, rozhodoval jsem se, kterým směrem se vydat. Měl jsem nějaké nabídky. Rozhodlo to, že se těším na budoucnost ve Spartě. Vím, že ambice jsou vysoké a tým je skvělý. Věřím, že v budoucnu vytvoříme něco speciálního. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem zůstal.“

Jaké směry připadaly ještě v úvahu?

„Rozhodoval jsem se, jestli nejít do zahraničí. Nechci ale situaci rozebírat úplně do detailu, protože se to nehodí. Měl jsem nabídku od Sparty už od začátku sezony a nějakým způsobem jsem se snažil rozmyslet. Nechtěl jsem udělat náhlé rozhodnutí. Chci si to vždy nechat projít hlavou, aby to bylo dobré pro mě i pro mou rodinu. Všechno zapadlo a jsem rád, že zůstanu.“