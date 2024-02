Gulaš o Färjestadu: Je jako Sparta. Tomášek patří do prvních lajn repre

Do metropole provincie Värmland se přitrmácel před jedenácti roky z Magnitogorsku, tam to Milanu Gulašovi úplně nesedlo. Do Ruska šel tehdy z Plzně, kde vystřihl první peckovou sezonu propsanou do 55 bodů. Ale co teď? V KHL to neklaplo, Färjestad měl tehdy 27letému útočníkovi odpovědět na otázku, zda je schopen perlit i v cizině. Skutečnost předčila očekávání. V Karlstadu se z Gulaše stala evropská třída, po návratu ze Švédska do extraligy zapisoval šedesátibodové ročníky, domácí vitrínu úspěchů ládoval hromadou individuálních cen. Färjestad z něj stvořil na pár sezon nejlepšího hráče extraligy.

Vy a Färjestad, to jde k sobě, viďte?

„Na Färjestad vzpomínám nesmírně rád, něco jsem tam prožil. V kariéře mě tenhle klub hodně posunul. A těší mě, že tam pokračuje česká stopa. Pro náš hokej je nesmírně důležité, že máme velmi dobré hráče ve vynikajících týmech. Sleduju Tomasa, jeho výkony jsou hodně dobré, vyloženě táhne tým. Mají dobře našlápnuto, jedenáctý titul by letos mohl klapnout. Pravděpodobnost je značná.“

Davidu Tomáškovi loňský odchod ze Sparty do Färjestadu neskutečně pomohl, co za tím vězí? Způsob práce s hráči?

„Na každého to ve Färjestadu působí jinak, ale pokud můžu mluvit z vlastních zkušeností,