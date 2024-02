Zdráhal se trefil téměř po roce: Dobrý, ale nevadí. Kladno? Jako na juniorce

Získal si pověst střelce, který pravidelně útočí na metu 20 gólů za sezonu. Probíhající ročník Patrika Zdráhala (28) ale neprobíhá podle očekávání. Bývalý snajpr Litvínova se při kratičkém angažmá ve švédské Lulee neprosadil a po návratu do mateřských Vítkovic na trefu čekal až do pondělí. Vítěznou brankou proti Kladnu (4:0) ukončil bezmála roční gólové čekání. „Abych řekl pravdu, úplně jsem se na to nesoustředil. Teď nahrávám na góly a docela to funguje,“ řekl rodák z Ostravy.

Takřka od každého hokejisty uslyšíte, že se soustředí především na hru a až poté lehce i na atmosféru na tribunách. Při dohrávce 16. kola Tipsport extraligy mezi Kladnem a Vítkovicemi si ale ani Patrik Zdráhal v dresu Ostravanů nemohl nevšimnout podivné nálady na ochozech, kdy fanoušci Rytířů na protest proti špatným výsledkům a celkově směřování klubu za poslední roky ignorovali dění na ledě.

Bylo hodně nezvyklé pozorovat bojkot fanoušků v Kladně?

„Vnímali jsme to. Fanoušci na Kladně vždycky docela fandí, aréna je hlučná, ale chápu jejich situaci. Moc se jim nedaří. Diváci byli ticho a nebylo to moc dobré utkání, co se týká atmosféry. Přišel jsem si jako na nějakém juniorském zápase.“

Protestující fanoušci dokonce hráli pod kotlem badminton a volejbal.

„Úplně jsem si nevšiml. Na tribuny se při zápase nekoukám. Slyším tedy poprvé, že na zápase někdo hrál badminton.“ (směje se)

A jak to vlastně vnímáte jako soupeř? Byl byste raději, kdyby fanoušci byli proti vám?

„Myslím si, že každý hráč má rád hlučnou atmosféru. Je úplně jedno, jestli… tedy není to jedno, ale je to pro nás jen dobře, aspoň se dříve dostanete do zápasu.“

Zažil jste už někdy podivnější atmosféru než během pondělí v Kladně?

„Někde určitě. Když fanoušci někde rezignovali a stávkovali, tak jsem to vnímal. Už jsme to zažili někdy v extralize. Někdy to tak prostě je, když fanoušci nejsou spokojení s výkony, ale je to sport. Fanoušci chtějí vítězství, které teď na Kladně nemají. Je to tak, jak to je.“

Každopádně z prodlouženého víkendu, kdy jste dvakrát vyhráli nad Kladnem, se domů vracíte v příjemné náladě, viďte?

„Určitě je to pro nás cenné vítězství. Z tripu máme šest bodů, což je super a nesmírně si toho vážíme. Samozřejmě Kladno kousalo, byli nepříjemní. Myslím si, že jsme nebyli o moc lepším týmem. Bylo to vyrovnané utkání, ale byli jsme lepší v koncovce. Pro nás bylo důležité, že jsme dali góly.“

Zápas jste rozhodl prvním gólem od návratu do Vítkovic. Je pro vás ukončení čekání vzpruha?

„Abych řekl pravdu, úplně jsem se na to nesoustředil, jestli dám góly. Myslím si, že hra nebyla úplně špatná, že jako pětka hrajeme dobře, takže jsem se tím nijak nesvazoval. Samozřejmě mě potěší, že jsem dal gól. Uleví se mi, ale budu pokračovat tak, jak jsem hrál doteď. Myslím si, že to bude dobrý.“

Váš gólový půst navíc trval téměř rok. Naposledy jste se trefil 26. února 2023 ještě za Litvínov.

„Ten gól samozřejmě pomůže, je to plus a přidaná hodnota, ale pro mě je hlavní vítězství a týmové body.“

Opravdu jste v hlavě neměl, že se čekání na gól takhle dlouho táhlo, vlastně i během angažmá ve Švédsku? Přeci jen jste zvyklý je střílet.

„No, tak teď jsem nahrával na góly, to bylo něco jiného. Teď mi to ale nevadí. Každý má svoji úlohu v lajně. Mám tam kluky (Marcel Barinka a Petr Fridrich), kterým se snažím vytvářet šance. Myslím si, že to funguje, ale když hrajete s hráči, kteří tvoří více hru, tak se gól ode mě očekávají. Teď jsem například hru tvořil já a řekl bych, že to bylo dobrý. Když jsem dal gól, je to hodně dobrý, že jsem to zlomil. Sezona se nevyvíjela podle představ, ale jsem rád, že jsme vyhráli.“

Konec třetí třetiny poněkud pokazil dosti emotivní závěr, kdy padlo hned několik vysokých trestů. Jak jste vnímal kladenskou frustraci?

„Asi to nemůžu úplně komentovat. Nechci dostat pokutu, ale nemyslím si, že takové zákroky k hokeji patří. Vím, že jsou frustrovaní, že se jim nedaří, ale mělo by to být v rámci fair play a jestli chce někdo někoho zranit, tak by se na to měli podívat určití lidé. Radši to ale nebudu dál komentovat.“

Na šest bodů jste se přiblížili deváté Olomouci. Budete se ve zbytku základní části tedy ještě hnát za posunem tabulkou?

„Určitě. Nyní jsme se vlastně odpoutali od dvanáctého místa a dívám se… potřebujeme sbírat body. Když budeme výš, je to jenom plus pro nás.“

