Chemik Fridrich píše diplomku, teď dal hattrick. Smoleňák byl naštvaný

Zkouškové období na Vysoké škole báňské je v plném proudu, do toho píše vítkovický útočník Petr Fridrich (23) diplomovou práci. Téma? Dynamický model absorpce benzolu z koksárenského plynu. Ve 42. kole Tipsport extraligy proti Kladnu (4:2) k tomu přidal hattrick. Svůj první v kariéře.

Na góly se nadře. Do šancí se vítkovický chemik Petr Fridrich probíjí vcelku pravidelně, ale s proměňováním mívá problém. Z předešlých 39 duelů měl čtyři trefy. Proti Kladnu byl v ráži. Klidně mohl nasázet i pět branek.

„Když dáte gól z prvního střídání, tak se vám hned lépe hraje,“ hledal důvody střelecké pohody. „Víc jsem si věřil a puky se ke mně odrážely.“

Proti Kladnu už se Petr Fridrich dvakrát trefil před dvěma lety. Sedí mu styl Rytířů? „Nevím, jestli mi to zrovna proti Kladnu sedí, ale někdy to tak je,“ krčil rameny. „Já se docela střelecky trápil, dnes se to otočilo a máme tři body.“

Zafungovala oprášená spolupráce s Patrikem Zdráhalem a Marcelem Barinkou. Všichni jsou rychlí, draví a umí si hokejově vyhovět. „Po nějaké sérii bez bodů samozřejmě góly potěší,“ neskrýval Fridrich, který se pár let zpátky v juniorce přetahoval o špici kanadského bodování s Johnem-Jasonem Peterkou. Ten už teď válí v Buffalu.

S předvedenou hrou proti Kladnu ovšem Fridrich až tak spokojený nebyl. „Chvílemi to byl až moc otevřený hokej, hodně šancí bylo na obou stranách. Příčinu nevím,“ uvažoval. „Poslední dva zápasy jsme odehráli z defenzívy slušně, ale nemohli jsme dát gól. Teď to tam napadalo, ale dveře dozadu jsme měli až moc otevřené.“

Faktem je, že Kladenští měli několik vyložených tutovek. Jenže trefovali tyčky, nebo je kouzelnickými kousky ničil brankář Lukáš Klimeš. Nic plané nebyly dvě trefy vynikajícího beka Jiřího Ticháčka, byla z toho třináctá prohra v řadě.

„Zvláštní zápas, tolik šancí jsme neměli za posledních dvacet pět zápasů!“ kroutil hlavou kladenský kapitán Radek Smoleňák. „Jen já měl dva nájezdy, dal břevno, netrefil prázdnou... Jsem na sebe naštvaný, nepomohl jsem. Naše sebemenší minela skončila v brance a my je potrestat nedokázali.“

Fridrichův hattrick měl úsměvný dojezd. Když se z dorážky trefil potřetí, jeden z fanoušků hodil kolem kladenské střídačky na led pletenou čepici. A ochranka po něm hned šla. Fanda jí musel vysvětlovat, že čepice byla právě za hattrick.

„Čepice na ledě jsem si všimnul,“ pousmál se Fridrich. „Ale dál už jsem to v ochozech neviděl, díval jsem se na led.“ V rámci akce O kapku lepší hokej měl stejně jako řada dalších oranžové omotávky na štulpnách. Nechá si je pro štěstí? „Pokud by to s nimi vyšlo i v neděli proti Třinci, tak je šance, že bych si je už nechal i dál,“ dodal s úsměvem Fridrich.

