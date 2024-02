Kladno se dál topí, kotel se ale „bavil“: Jaromíre, fandíme tak, jak vedeš klub!

Zatímco před více než dvěma týdny se kladenský kotel rozhodl vyjádřit nespokojenost s výsledky tichým protestem na úvod zápasu s Olomoucí (2:3), v dohrávce 16. kola se projevil jinak. Hlasitěji a mnohem veseleji. Radost a pohoda nicméně nijak nesměřovala k dění na ledě. Mnozí ze 1407 diváků, což je mimochodem nejnižší návštěva sezony, se usadili v domácím sektoru za brankou a satiricky se podle svého začali bavit.

V kostýmech, které by se většinou hodily na pláž, si kotelníci házeli s nafukovacími míči nebo si zpívali oblíbené lidové písně jako „Není nutno“ od Jaroslava Uhlíře či „Kozla“ Jaromíra Nohavici. Pod kotlem si dokonce rozbalili mobilní síť a hráli badminton či volejbal, při kterém fanoušci začali poprvé hlasitě fandit. Podpora ale vůbec nesměřovala Rytířům na ledě. Takřka bez povšimnutí byl první a vítězný gól vítkovického útočníka Patrika Zdráhala.

„Vnímali jsme to. Fanoušci na Kladně vždycky docela fandí, aréna je hlučná, ale chápu jejich situaci. Moc se jim nedaří. Diváci byli ticho a nebylo to moc dobré utkání, co se týká atmosféry. Přišel jsem si jako na nějakém juniorském zápase,“ okomentoval atmosféru Zdráhal, jenž se trefil poprvé od 26. února 2023, kdy ještě hrával za Litvínov.

Netradičním bojkotem fandění chtěli příznivci Středočechů vyslat vzkaz hrajícímu majiteli Jaromíru Jágrovi, který do pondělního utkání nezasáhl. Že budou fandit jenom tak, jako on podle nich řídí klub. Kladno se po dvanáctém zápasu za sebou bez bodu ještě více přiblížilo dalšímu boji o záchranu.

„Ne, že bych se divil. Jsem rád, že lidi přišli. Děkujeme fanouškům. Nedivím se jim. Když se vyhrává, tak je vždycky plný zimák a když ne, bohužel to tak je. Nic jiného k tomu nemám. Stejně se musíme soustředit hlavně na hokej. Nikdo jiný nám z toho nepomůže. Šestnáct proher je strašně moc. Musíme to přetnout, i když jsme si to říkali už popáté i podesáté. Je to jenom na nás,“ těžko hledal slova kladenský zadák Ondřej Slováček.

Byť si vítkovická výprava odvezla z kladenského tažení šest bodů ze dvou dohrávek a upevnila si desáté místo v tabulce, kouč Ostravanů Jiří Veber neměl radost, v jakém rozpoložení a náladě viděl klub, ve kterém rozjížděl hráčskou kariéru.

„Samozřejmě pro hráče, realizační tým a celkově pro všechny je lepší, když jsou ochozy slyšet a chodí lidi. Ať už nadávají soupeřům, hraje se úplně jinak. Tohle není příjemný. Mě samotného… strávil jsem v Kladně nějaký čas, není mi to tedy úplně jedno, jak to tady teď je,“ řekl někdejší obránce, jehož syn Václav Veber hraje nyní za Kladno.

Fanoušky dostal do hry až v 50. minutě řízný bek Martin Nemčík, který šel k vítkovické střídačce bránit Jiřího Ticháčka po ataku Tomáše Šoustala. Sudí se ale se mstitelem zrovna nemazali. Slovenský chasník dostal trest na pět minut plus do konce utkání, což vytočilo jinak protestující kotel. Předčasně do sprch se následně odebral taky Michael Frolík po zbytečné a hrubé sekeře, následně i Jakub Babka, který evidentně těžce frustrovaný krosčekoval rozhodčího.

„Pokud by z toho měly být ještě nějaký postihy na další zápasy, už takhle máme málo lidí, bylo by to nepříjemný,“ reagoval kladenský trenér Otakar Vejvoda na emotivní závěr. Další zápas hrají Rytíři už ve středu opět doma, kde se střetnou s Libercem.

