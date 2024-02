Pyro v kotli i vymlácené zuby. Pospíšil řádil: Nenechám si brnkat po nose

Pyrotechnika v kotli hostů, vymlácené zuby, bojkot fanoušků kvůli zákazu bubnů, góly v přesilovkách i oslabení, trest na pět minut plus do konce pro Zdeňka Okála, provokace, zvláštní verdikty rozhodčích... Moravské derby v Olomouci zvládla nakonec lépe Kometa (4:3 po samostatných nájezdech) i díky dvoubodovému (1+1) slovenskému útočníkovi Kristiánu Pospíšilovi, nejvýraznějšímu muži utkání vyhlížejícímu účast na mistrovství světa.

Jste čtvrtí před Litvínovem, teď to jen udržet v posledních čtyřech kolech.

„Je to cíl už od začátku nového roku. Chceme sbírat body, kde se dá. To je naše úloha. Pak se uvidí, jestli to dotáhneme na čtvrté místo. Zbytečně jsme ztratili body doma proti Kladnu a Bolce, byly to mentálně složité zápasy. Když musíte, děláte chyby. Na to si musíme dávat pozor a zapracovat do play off na detailech, abychom měli vyrovnaných šedesát minut.“

Je přímý postup do čtvrtfinále nejdůležitější vzhledem k odpočinku?

„Není to ani tak o odpočinku jako spíš o přípravě na play off. Když se nedostanete do top čtyřky, máte jen krátkou přípravu.“

Na olomoucké přesilovky jste však byli asi připraveni dobře, ubránili jste pětiminutovou i dvouminutovou pět na tři.

„Musím se poklonit před hráči, kteří to tam odbránili. Klobouk dolů, co předváděli. Domácí neměli za tak dlouhou dobu skoro žádnou šanci. A když ano, tak nás neskutečně v pravou chvíli podržel Kavan. Jsme vděční, vyhrálo nám to zápas.“

Co jste po neproměněném nájezdu říkal Branislavu Konrádovi, jehož znáte z reprezentace?

„Vím, že Braňo je takový stojící brankář. Čeká a čeká, proto jsem jel trošku pomaleji. Pak jsem mu to chtěl švihnout bekhendem nahoru, ale dal tam rameno. Kdybych měl trošku štěstí a posunul to víc doprava, gól by asi padl. Snad ho překonám v budoucnu, i když v zápase jsem mu tam jeden puk do sítě tečoval.“ (úsměv)

Teč znamenala vaši sedmnáctou trefu v ročníku, hlasitě si říkáte o další mistrovství světa.

„Jako každého hráče zajímají šampionáty i mě. Turnaj v Čechách bude pro Slováky jako doma, stadion bude plný. Bojuju i o to, aby si mě lidé z reprezentace všimli a dali mi šanci.“

V plecharéně si vás lidé všímali hodně, některé zákroky byly na hraně. Nebál jste se, že dopadnete jako Zdeněk Okál, který vyfasoval trest do konce utkání?

„Na jednu strany ano, ale je to derby, play off hokej. Patří to k tomu. Po každém zápase si podáme ruce a projevíme respekt, zatímco na ledě si nic nedarujeme. Emoce jsou důležité, ale nesmíte uškodit týmu. Musí být kontrolované, takové naopak týmu mohou pomoct. Šli jsme do zápasu tak, aby Olomouc věděla, že jsme tady a že jdeme hrát taky tvrdě. Nebáli jsme se jich.“

O co šlo při konfliktu u střídaček s Rokem Macuhem?

„On je taky bojovný kluk a já si taky nenechám brnkat po nose. Odcházel z ledu a šel do mě, proto tam byla potyčka. Doufám, že se mu nic nestalo, a jedeme dál.“

Atmosféra byla bouřlivá i bez bubnů, že?

„Celou dobu, co tady jsem, tvrdím, že v Čechách je opravdu všude výborná atmosféra. Viděli jste, kolik přijelo brněnských fanoušků a jak byli slyšet. Klobouk dolů i před těmi domácími, vytvořili úžasnou atmosféru, ale brněnští jsou prostě úplně jinde. Cítíme je na každém zápase.“

Zbývající program Komety

49. kolo: doma Plzeň

50. kolo: venku Vítkovice

51. kolo: venku Liberec

52. kolo: doma Třinec

