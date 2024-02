Šála na led a Kladno do baráže. Jágr smutně přihlížel, bude ještě hrát?

Jedni přežili, druzí budou hrát o záchranu. Kladno v přímém souboji s nejbližším konkurentem v tabulce neuspělo. Hosté z Mladé Boleslavi provedli rychlý proces. Po deseti minutách šli do třígólového trháku. „Tragická první třetina rozhodla, pak už to bylo jen nějaké nahánění,“ přiznal Jakub Strnad, útočník domácích. Výsledek 0:5 znamená, že Rytíři půjdou do baráže. Majitel Jaromír Jágr byl u toho, zápas sledoval. Bruslaři pořád ještě můžou proklouznout do předkola. A v extralize budou hrát i v příští sezoně.

Nejvíc diváků se vtěsnalo do sektoru pro fanoušky hostů, kde se v bílých a zelených pláštěnkách vytrvale fandilo a poskakovalo do rytmu, na konci zaplál bengálský oheň. Jinak byly ochozy hodně prořídlé. Kladno v souboji poslední záchrany povzbuzoval v jednom rohu jen hlouček francouzských dětí, které sem prý přijely hrát hokej. Žádný badminton, potápěčské brýle, pískot ani protesty. Prostě nic. V hledišti a dlouho taky na ledě.

Když bylo po všem, naštvaný fanoušek hodil na led klubovou šálu. Tečka za kladenským zmarem. Rytíři potřebovali zvítězit aspoň za dva body, aby mohli ještě živit víru, že se vyhnou baráži. Jenže naděje nepřežila ani deset minut. „První nebo druhé střídání a hned jsme šli do čtyř, to se nesmí stát, hned faulovat. Oni mají celou sezonu dobré přesilovky, hned to tam viselo,“ vracel se Strnad.

V polovině úvodní části Kladno inkasovalo dvakrát po sobě a bylo víceméně hotovo. „Ze čtyř střel jsme dostali tři góly, nechali jsme je jezdit dva na jednoho. To je odraz naší herní disciplíny a našeho úsilí. Opakuje se to dlouhodobě. Naše herní připravenost na starty zápasů není dobrá, věčně prohráváme a pak se to snažíme honit. Ale tohle vůbec nebylo o dnešním zápase. Ten to tolik neřešil, posledních pětadvacet, třicet jsme měli výsledky, jaké byly. Můžeme si za to sami a rozhodně ne jen dnešním zápasem,“ přidal se kapitán Radek Smoleňák.

Kapitán: Kdo vymyslel takovou pí**vinu...

Horší scénář si Rytíři nemohli přát. Rychlý gól po útočném faulu Devena Sideroffa, pak ještě tyč, za stavu 0:3 si kladenská střídačka vzala oddechový čas a provedla rošádu brankářů. Landon Bow z ledu, Mareks Mitens do brány. Jedinou slušnou šanci měl Jaromír Pytlík před koncem první třetiny, kdy pálil z mezikruží do náruče mladoboleslavského Růžičky. Po přestávce se Kladno zvedlo, vytvořilo si tlak, ale kde nic tu nic.

Boleslavští měli splněno, nikam nespěchali a ve třetí části zasadili ještě dva údery. Domácím jen poskakovaly puky po brankovišti. „Opticky to vypadá, že jsme měli převahu, jenže na vyložené šance to moc není. Spíš to tam šmrdláme po rozích. Do velkých gólovek se nedostáváme. To už asi vyplývá z celé situace tady. Ani štěstí se k nám pak neotočí. Určitě první třetina rozhodla, tahali jsme za kratší konec. Boleslav si to celou dobu hlídala. Všichni jsme přitom věděli, do čeho jdeme. Ale takhle selhat je tristní,“ prohlásil Strnad.

Do konce základní části zbývají čtyři kola. „Musíme k nim přistoupit dobře, jsou to poslední utkání před baráží, abychom měli čistou hlavu a zdravé sebevědomí a hráli to jako play off hokej,“ pravil Strnad. Dlouhodobá soutěž skončí 3. března, baráž začíná 17 dubna. Kladno tedy pak čeká 44 dnů bez hokeje.

„Nevím, kdo takovou pí...vinu vymyslel. Ale budeme se muset asi hodně probudit, abychom byli na prolínačku připravení. Kdokoli na nás vyjde, bude natěšený, poveze se na vítězné vlně, zatímco my máme spoustu času, abychom byli taky ready,“ řekl Smoleňák. Ještě než předstoupil před novináře, mluvil s Jaromírem Jágrem. „Dlouho jsme se bavili, ale nevím, co bude, jestli nastoupí,“ dodal.

Jágr naposledy nastoupil v extralize 10. února proti Vítkovicím (2:3), pak byl v Pittsburghu na slavnostním vyvěšení jeho dresu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 01:18. Lantoši, 09:12. Skalický, 09:29. Rohdin, 40:28. F. Pavlík, 57:07. O. Roman Sestavy Domácí: Bow (10. Mitens) – Slováček, Nemčík, Hejda, Veber, Trojna, Ticháček – Sideroff, Melka (A), Tralmaks – Smoleňák (C), Klepiš, M. Procházka – Strnad, Pytlík, Jarůšek (A) – Frolík, Vimmer, Bláha. Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Jánošík (C), F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Čech – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Hradec, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Fořt, Malát – Malínek, Závora, Stránský. Rozhodčí Kika, Šindel — Ondráček, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2137 diváků

Rytíři Kladno

Vše o klubu ZDE

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE