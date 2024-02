Lakatoš trénuje mimo tým. Ze sky boxu sledoval, jak Vítkovice dál vítězí

Pan neprůstřelný. Vítkovický gólman Lukáš Klimeš z posledních 93 střel nestačil pouze na jedinou. Ostravané postupně vyhráli v Olomouci (2:1), doma nad Kometou (4:0) a Plzní (1:0). Defenzivně odehráli všechny partie velmi zodpovědně, ale to neznamená, že by byl Klimeš vyloženě bez práce. Naopak, řadu tutovek soupeřům pochytal. Sám ovšem v prvé řadě chválil tým. Za obětavost a defenzivní pracovitost.

„Mít dvě nuly za sebou je skvělý pocit, teď mě to nějakým způsobem trefuje, ale je to práce celého týmu,“ hlásil Klimeš po těsné bitvě s Plzní. „Práce v defenzivě šlape, všichni se obětovali pro tým a díky tomu sbíráme body.“

Proti Plzni si Ostravané připsali 24 zblokovaných střel. Po třech měli obránci Juraj Mikuš, Mário Grman, Yohann Auvitu a útočník Petr Fridrich. V blokování střel jsou Vítkovičtí v sezoně nejlepší. „Dneska to bylo extrémní, bylo tam spousta zblokovaných střel od modré,“ přitakal Klimeš. „Musím poděkovat, některé rány byly dobře zacloněné, a kdo ví, jak by dopadly, kdyby je kluci nepochytali. Obětovali se pro výsledek.“

Devětadvacetiletý gólman měl i potřebné štěstí. Například Adrián Holešinský byl v 7. minutě po chybě Stuarta Percyho úplně sám, po kličkách trefil tyčku. Velké šance měli i Jan Schleiss nebo Miroslav Indrák. A v poslední půlminutce při power play puk kolem brankové čáry po závaru a dorážce Jakuba Lva vyloženě poskakoval.

„Tu poslední šanci jsme rozebírali v kabině,“ pousmál se Klimeš. „Lev mě trefil do vyrážečky a pak pět sekund vůbec nevím, co se dělo. Nevěděl jsem, kde je puk. Juraj Mikuš říkal, že to zachraňoval.“

Plzeňský útočník Adrián Holešinský nad šancemi kroutil hlavou. „Zklamali jsme v efektivitě, brankář podal skvělý výkon,“ glosoval slovenský reprezentant. „Měli jsme šance, neproměnili je. Zklamali jsme mužstvo, v zakončení jsme selhali. Já i ostatní.“

Vítkovice si potřetí za sebou poradily i bez odstaveného kapitána Dominika Lakatoše. Zápas sledoval v civilu ze sky boxu, s týmem momentálně společně ani netrénuje. Připravuje se sám, polyká ostré tréninkové dávky.

„Trénuje sám,“ potvrdil trenér Pavel Trnka. „Není to časté, ale je teď víc zápasů, tréninky jsou krátké a pracujeme s týmem a sestavou, co se chystá na utkání.“

Že by byl za odstavením bývalého kapitána konflikt v kabině, to Trnka důrazně odmítnul. „To můžu stoprocentně dementovat, nic takového nebylo. Důvod absence? Stále stejné, nevešel se do sestavy,“ dodal Pavel Trnka.

