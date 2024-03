Černoch dotáhl Vary do předkola: Spadl nám ze srdce obrovský balvan

Obě trefy karlovarského kapitána byly nesmírně důležité. Přispěly totiž ke klíčové výhře 5:1 nad Spartou a k postupu do předkola. Nejprve Jiří Černoch vyrovnával na 1:1 a ve třetí třetině pak dodal domácím klid gólem na 3:1 z přesilovky pět na tři. Branku ale ještě musel prozkoumat a potvrdit videorozhodčí. „Věřil jsem, že by to mohl být gól. Spíš jsem se bál, že to na kameře nebude vidět. Jsem rád, že to tam padlo. Pak se nám trochu ulevilo,“ přiblížila sedmadvacetiletá opora Energie.

Bylo obtížné jít do tak důležitého zápasu zrovna proti Spartě?

„Věděli jsme, že je to jeden z nejlepších týmů extraligy. Dvakrát jsme je ale v sezoně dokázali porazit. Do utkání jsme šli sebevědomě. První třetina nebyl ideální, ale cítili jsme, že jsou k poražení. Jsem rád, že jsme si pomohli góly z přesilovek, kterých jsme měli hodně. Super výhra.“

Do rozhodujícího trháku jste šli ve třetí třetině již díky zmíněným přesilovkám. Vy jste v té pět na tři vstřelil gól, který musel potvrdit videorozhodčí. Byl jste si jistý, že to klapne?

„Dostal jsem křižnou přihrávku a vystřelil. Viděl jsem, že Kuba Kovář má beton hodně za čárou a puk nebyl vidět. Zkusil jsem zvednout ruce a jel jsem hned za ním. Řekl mi, že gól to není. Už jsem mu ale pár kuriózních branek dal. Věřil jsem, že by to mohl být gól. Spíš jsem se bál, že to na kameře nebude vidět. Jsem rád, že to tam padlo. Pak se nám trochu ulevilo.“

Čím to, že vám početní výhody v zápase tak sedly?

„Jsem hlavně rád, že jsme to dotáhli do zdárného konce. Měli jsme už na začátku třetí třetiny jednu možnost hrát pět na tři a nevyužili jsme ji. To psychice nepomůže. Naštěstí druhou už jsme dokázali využít. Měli jsme i trochu štěstí. Strašně nám to pomohlo.“

Po klíčové výhře se vám asi hodně ulevilo?

„Spadl nám ze srdce obrovský balvan. Byla to nepříjemná situace. Měli jsme sérii porážek a navíc strašně těžký los. Věděli jsme, že budeme muset jednou vyhrát. Nechtěli jsme to nechávat na poslední kolo a jet na Kladno s tím, že musíme zvítězit. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo už doma proti Spartě.“

Měli jste čas během vypjatého zápasu sledovat, jak hraje Boleslav?

„Ne, nechtěli jsme to vůbec sledovat a naopak jsme se chtěli soustředit na sebe. Věděli jsme, že stejně musíme vyhrát za tři body, abychom měli klid. Teď už nám může být jedno, jak zápasy Boleslavi dopadnou.“

Hodně důležitý byl váš vyrovnávací gól na 1:1. Tam šlo asi všechno poděkování Ikku Kangasniemimu, který vám parádně připravil gól do prázdné branky?

„Na gólu měl tak 95 procentní podíl. Byla to neskutečná nahrávka. Čekal jsem ji a dal mi to přímo na hůl. Jenom jsem ji pak nastavil. Kanga raději nahrává, než střílí. Samozřejmě někdy mu vyčítáme, že by to tam mohl prásknout, protože ač na to nevypadá, má výbornou střelu. Rád ale hledá spoluhráče.“

Klíčová výhra určitě přebila nepovedený únor. Přesto asi na něj budete chtít rychle zapomenout?

„Musíme to hodit za hlavu. I když jsme měli sérii proher, tak tam byly dobré okamžiky, kdy jsme nehráli špatný hokej. Výpadků ale bylo strašně moc. Je důležité na to zapomenout. Na druhou stranu si musíme zapamatovat věci, které jsme dělali špatně. Do play off půjdeme s čistou hlavou.“

