Chlapík po debaklu ve Varech: Velká bída. Nehráli jsme hokej hodný Sparty

Co se v zápase se Spartou stalo?

„Já teď budu velmi stručný. Řekli jsme si pár věcí, které jsme nedělali. Opět jsme měli zbytečné vyloučení a nehráli jsme hokej hodný Sparty, takže z naší strany to byla velká bída. To je vše, co k tomu tak říct.“

Nechyběla motivace? Druhé místo v tabulce máte jisté.

„Těžko říct. Je to jiné, když tým, proti kterému hrajeme, bojuje o všechno. Říkáme si, že každý zápas je o nás. Výkon byl ale hodně špatný.“

V kabině jste si nějaké věci ohledně přístupu vyříkali?

„Co se řeklo, si necháme mezi sebou.“

Jak přistoupíte k poslednímu zápasu, ve kterém vám rovněž o nic nepůjde?

„Je to poslední zápas sezony a pak je dvanáctidenní pauza. Chceme to zakončit tak, jak začít play off. Ze zápasu z Varů se ponaučíme a další budeme chtít hrát úplně jinak.“

Může motivaci dodat aspoň překonání sparťanského bodového rekordu?

„Každý zápis do sparťanské historie je něco speciálního, takže určitě je o co hrát. Být podepsaný v historii klubu je velká čest.“

Jako jediný jste se dokázal střelecky prosadit. Máte teď 22 gólů a tři ztrácíte na první místo. Pokukujete po králi střelců?

„Člověk ví, jak to tam je. Že bych se tím nějak v zápase zaobíral, to ne. Spíš chci vyhrát a pomoct týmu. To se ale bohužel nepovedlo.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:01. Černoch, 37:33. O. Procházka, 50:53. Černoch, 52:48. Hladonik, 54:34. Kangasniemi Hosté: 17:33. Chlapík Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Mikyska, Bartejs, Huttula, Plutnar, McFadden, Stříteský, Dlapa – Kangasniemi, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Redlich, Hladonik, Koffer – Čihař, Kofroň, Kružík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš, Beaudin, Irving – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Chlapík, D. Vitouch, P. Kousal (A) – Buchtele, Konečný, Hrabík – Harper, Lajunen, Mužík. Rozhodčí Veselý, Jaroš – Gerát, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3674 diváků