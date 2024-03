Král Kaše vládl extralize. GM Vervy vysvětlil, jak ho získali. A co dál?

Litvínovský útočník Ondřej Kaše oslavuje vítězství a postup do čela extraligové tabulky • Michal Beránek / Sport

Litvínov se postavil kolem něj, z Ondřeje Kašeho se rychle stala hvězda extraligy. Podle deníku Sport a webu iSport.cz je nejužitečnějším hráčem. Nikdo jiný neměl na svoji partu tak výrazný vliv jako on. Nabízíme vám pohled do zákulisí, jak Verva výjimečného hráče vlastně získala a jak probíhala jednání. „V jedné věci mě hodně překvapil,“ říká generální manažer Pavel Hynek. Poznáte, jak velký respekt má Kaše v celé soutěži u ostatních hvězd. A co bude dál?