TOP transfery: návraty i lotyšská věž. Boleslav a Kometa zbrojí. Co Stezka?

Žebříček TOP extraligových transferů • FOTO: Koláž iSport.cz Ač nákladná jako nikdy předtím, sezona to byla celá na levačku. Závan hrozící baráže přinášel do kabiny a kanceláří těžkou nejistotu a složité časy. V Mladé Boleslavi měli kliku, že bylo i Kladno. Umanuli si: A dost! Třináctý flek už nehodláme opakovat… Bruslaři dlouho před koncem sezony začali verbovat nové posily, aby neopakovali škaredý ročník. V žebříčku webu iSport.cz mapujícím 10 největších „posezonních“ (+10 dalších zajímavých) akvizic se dost vyřádili.

10. JAN BUCHTELE Sparta –> Mladá Boleslav Podle mnohých měl na Spartě odžito a faktem je, že kdysi měl i slabší období a jednou nohou byl na odchodu. Ale pozor, zejména v posledním ročníku byl ve hře Grossovy jednotky hodně cítit, příkladně odebíral soupeřům energii a prostor k manévrům. Navíc do hry dával celé srdce, stal se z něj opravdový sparťan, schopný na ledě skonat. A přesně takového borce hledali v Mladé Boleslavi, kde by Buchtele mohl dostat zajímavou roli vrchního pracanta, chlapíka na černou práci, co přitom umí i slušně zaútočit. 2013 - V tomto roce odešel hradecký rodák z Pardubic do Sparty. Jan Buchtele po prohraném semifinále: „Hrozně jsem si přál, abychom se Spartou letos udělali aspoň finále. Chtěl jsem hrát s tímhle týmem o titul, protože si myslím, že tu jsou skvělí kluci. Když jsme dostali gól, hned mi naskočilo, že je definitivní konec. Nikomu bych to nepřál, není to dobrý pocit. Jsem pořád rozhozenej a zlomenej, ale život jde dál a říká se, že čas všechno srovná.“ Očima iSport.cz: Tolik toužil rozloučit se na Spartě zlatou medailí, přinejhorším stříbrnou. Nebylo mu přáno ani během předchozích pokusů. Teď úplně otáčí list. Z velkého klubu míří do menšího, v třiatřiceti letech by měl chtít získat pozici jednoho z vůdců týmu. O medaile tu nejspíš nepůjde, ale to není podstatné. Bruslaři potřebují nutně nahoru a očekávají od něj velkou pomoc. Útočník Jan Buchtele po 11 letech končí ve Spartě a přestupuje do Mladé Boleslavi • Foto bkboleslav.cz

9. HYNEK ZOHORNA Oskarshamn –> Kometa Brno Kometě se podařilo zařídit návrat centra po jeho šestileté šichtě v zahraničí. Třiatřicetiletý Zohorna to nejprve na sezonu zkusil v Lahti, kde si vybojoval dvouletou štaci v KHL v trikotu Chabarovsku. Z něj pak vyrazil do švédského Oskarshamnu, kde strávil tři sezony. V té poslední tým neudržel přítomnost v elitní lize a spadl o soutěž níž. Zohorna byl u dvou posledních titulů Komety v letech 2017 a 2018, patřil do reprezentačního kádru. Extraligu hrál krátce i za Pardubice. Brno v něm získalo zásadní akvizici. 161 - Tolik bodů (70+91) Zohorna zapsal ve 401 extraligových startech. 75 - Tolik utkání si připsal v dresu národního mužstva s bilancí 9+17. Očima iSport.cz: Šikovný útočník by měl svou kreativitou notně pozvednout kombinační chování Komety v extraligovém dění a povýšit údernost týmu. Je jasné, že se stane prvním či druhým centrem mužstva. Zajímavě by se mohla rozvinout jeho spolupráce s Jakubem Flekem na jednom a s Martinem Zaťovičem na druhém křídle. Pro veterána Zaťoviče by mohl být Zohornův příchod velkou výhrou. Bratři Hynek (vpravo) a Radim (uprostřed) Zohornové za sebou nechal nesmazatelnou společnou stopu v brněnské Kometě • Foto Barbora Reichová / Sport

8. JAN BAMBULA Olomouc –> Vítkovice Jeden z mála členů širšího kádru české reprezentace z Hané (jeden ze dvou) opouští kohouty, odkud se vypracoval až do národního týmu. Třiadvacetiletý odchovanec se dostal do povědomí nebojácným i chytrým stylem hry, prokázal, že si věří hrát na nejvyšší úrovni. Sám od sebe očekává, že ve Vítkovicích jeho talent ještě víc rozkvete, to samé si od něj slibují šéfové ostravského klubu. Přichází jako hráč, jenž má v nově se rodícím týmu hodně zamíchat kartami, vybudovat si silnou pozici a otočit kormidlo směrem nahoru po hubené sezoně. 5 - Tolik startů za národní mužstvo nasbíral Jan Bambula. Jan Bambula: „Hodně se těším. Bude to něco nového. Na Vítkovice jsem chodil jako malý kluk, takže se moc těším na to, že si za ně budu moci zahrát.“ Očima iSport.cz: No, uvidíme… Těžko čekat, že Bambula svým příchodem naplno rozsvítí tým, který v poslední sezoně zaznamenal strmý sešup. Ještě v žádné z dosavadních sezon nepřelezl desetigólovou hranici, navíc se mu ještě nestalo, že by ročník zakončil v plusu při účasti na ledě. Bambula k sobě potřebuje hodně kvalitní parťáky, pak by se mohl dostat na zajímavá čísla, která od něj Vítkovice žádají. Jan Bambula odchází z Olomouce do Vítkovic • Foto Profimedia.cz

7. JAKUB POUR Plzeň –> Mountfield HK Pro Hradec velice zajímavá posila do ofenzivy. Na bruslích dvoumetrový Pourák vypadá jako bourák a je jím, když má den. Faktem zůstává, že takových dnů v předchozí sezoně zase tolik neměl. Plzeňský odchovanec potřeboval změnit vzduch a nově sází na ten pod Bílou věží. Svým způsobem jde o restart kariéry hráče, jenž před čtyřmi roky podepisoval s Chicagem, ovšem nakonec z toho byla jen farmářská záležitost v Rockfordu (AHL) a Indy (ECHL). Pokud získá důvěru realizačního štábu, může zaútočit na svá extraligová maxima. 2 - Jen tolikrát se Jakub Pour přehoupl v extralize přes desetigólovou hranici (12 – 2020/21, 11 – 2023/24). Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfieldu: „Jakuba jsme sledovali delší dobu a byli v kontaktu s jeho agentem. Líbil se nám jeho důrazný styl hokeje a fyzické parametry. Pevně věříme, že se stane důležitou součástí našeho týmu a že svými výkony naváže na období před odchodem do NHL, jelikož k tomu má všechny předpoklady.“ Očima iSport.cz: V pětadvaceti letech dospěl do nejlepších let a je nejvyšší čas nakopnout kariéru správným směrem. Není žádná náhoda, že už jednou podepisoval do NHL, druhá věc je, že mu štace nevyšla. Místo úderu v extralize však začal přešlapovat na místě. V Hradci dostane podmínky k tomu ukázat, co dovede. Jakub Pour se raduje z gólu • Foto Pavel Mazáč / Sport

6. JAKUB KONEČNÝ Sparta –> Kometa Brno Máte pocit, že v extralize už je dlouho a budete mít pravdu. Přitom mu je teprve 21 let. A na to hodně sází v Kometě. Na ždímání potenciálu, k němuž ve Spartě úplně nedošlo. Bývalý juniorský reprezentant je hodně šikovný centr, dobře čte hru, má „měkké“ ruce a hned poznáte, že hokej má v malíku. Potřeboval by dostat náležitý prostor, aby řádně vykvetl. Zároveň platí, že to není jen o času na ledě. Patří k tomu i dřina a neustálé rozvíjení se. Není to tak, že kdyby volba Buffala v draftu 2020 dostala na Spartě o pět minut víc, řádí jak černá ruka. Ale schopnosti na zajímavou kariéru v sobě rozhodně má. 133 - Tolik zápasů má odehráno v extralize, pořídil v nich 14 gólů a 16 asistencí. Jakub Konečný: „Rád bych zabojoval o větší roli, to je určitě hlavní důvod, proč jsem se rozhodl odejít. Vůbec to není tak, že bych na Spartu zanevřel. Člověk nikdy neví, kam ho vítr zavane. Je možné, že se někdy vrátím zpátky. Pro svůj rozvoj jsem se aktuálně rozhodl takhle a věřím, že to bude správný krok.“ Očima iSport.cz: Byť je brněnským rodákem, v kabině Komety minimálně na začátku nebude patřit k lídrům. Ale zase to není tolik složité. Pokud předvede odpovídající výkony a práci, vybuduje si pozici, kvůli níž pražský klub opouštěl. Kometa rozhodně sází na zajímavé zboží. Záleží jen na něm. Sparťanský útočník Jakub Konečný si říká o více prostoru • Foto Michal Beránek / Sport

5. TOMÁŠ RACHŮNEK Karlovy Vary –> Kometa Brno Hodně velká změna a zásah pro fanouška karlovarského hokeje. Devět sezon byl zvyklý vídat Tomáše Rachůnka v dresu Energie a bude si muset zvykat na změnu. To samé 33letý produktivní křídelník. Podle dostupných informací nebyl odchod prioritně Rachůnkovou volbou, spíš volbou druhé strany. Jak známo, do křesla sportovního manažera nasedl stávající asistent Radima Rulíka u reprezentace Jiří Kalous. V Brně by se měl Rachůnek stát jednou z hlavních tváří nově se skládající ofenzivy. Otázkou je, zda dostane podobnou minutáž jako na západě Čech. 322 - Tolik bodů (125+197) Tomáš Rachůnek zaznamenal v 589 extraligových utkáních. Daniel Tobolka, spoluvlastník Energie Karlovy Vary: „Do nové sezony chceme jít s výrazně pozměněným kádrem, a i když rozhodování nebylo nejjednodušší, rozhodli jsme se pro tento krok.“ Očima iSport.cz: Pokud ve Varech cítili, že bez Rachůnka se obejdou a chtějí stavět páteř týmu na někom jiném, pak nebyl důvod devítiletý svazek natahovat. Většinou je fajn mít své jisté, jet svou rutinu. Tak tohle období Rachůnkovi končí, jde do ambicióznějšího týmu, do jednoho z nejvíce sledovaných. Mohlo by ho to správným způsobem nakopnout, respektive mělo by. Pokud to rozjede naplno, může si vyhrát první formaci. Tomáš Rachůnek ještě v dresu Karlových Varů • Foto Michal Beránek (Sport)

4. OSKARS BATNA Jukurit Mikkeli –> Mountfield HK Pokud naváže na poslední ligový ročník, v Hradci si budou mnout ruce. Oskars Batna napálil ve finské Liize za Jukurit 20 gólů. Pozoruhodné je, že nikdy předtím se téhle metě ani nepřiblížil. A to je mu 28 let. Mountfieldu nezbývá než doufat, že nešlo jen o výkřik do tmy. A 195 centimetrů vysoký lotyšský reprezentant jistě doufá, že dostane podobné úkoly jako ve Finsku, aby mohl své fyzické proporce náležitě uplatnit. A ano, plán zní umístit krabici z Rigy před bránu a tam ji nechat úřadovat. Jak mu to jde, uvidí fanoušci během MS, kde obhajuje loňský bronz. 0+3 - Taková je Batnova bilance z 13 utkání play off finské Liigy. Aleš Kmoníček, GM Mountfieldu HK: „S Oskarsem k nám přichází další velký a silný útočník. Líbil se nám již na loňském MS, a tak jsme se ihned na začátku stávající sezony spojili s jeho agentem a poměrně rychle se dohodli na jednoroční smlouvě s jednoletým opčním právem klubu. Doufáme, že si Oskars přiveze z Finska svoji formu a produktivitu, a pomůže nám ke kvalitním výsledkům a lepšímu umístění v nadcházejícím ročníku.“ Očima iSport.cz: Nastřílet ve Finsku dvacet gólů nedokáže hráč, který neumí hokej. Batna zapadá do poupravené koncepce klubu, jenž dlouhodobě sází na rychlé hráče, ovšem jejich subtilnost je překážkou v dosazení průraznějších výsledků v play off. Batna může nastolit jiný směr. Protivnější soupeřům. Lotyšský útočník Oskars Batna během utkání proti Česku na šampionátu v roce 2022 • Foto Pavel Mazáč / Sport

3. ONDŘEJ KOVAŘČÍK Jukurit Mikkeli –> České Budějovice Na jihu Čech měli zálusk na oba sourozence, ale dostali se k polovině páru bratrů Kovařčíkových. Ale i za ni jsou rádi. Aby ne. Ondřej Kovařčík je hbité a šikovné křídlo, které má za sebou vítězné zkušenosti s třineckou familií a navrch dvouleté angažmá v elitní finské lize pod koučem Oli Jokinenem. Na severu se oba Kovařčíkově chtěli hokejově dovzdělat, což se oběma povedlo. Zatímco centr Michal přešel z Jukuritu do Oulu, Ondřej vsadil na budějovickou kartu, byť nešlo o první volbu. 60 - Tolik bodů (20+40) Kovařčík zapsal během 98 utkání a dvou sezon ve finské Liize. Jiří Novotný, sportovní manažer Motoru: „Ondřej je skvělý hráč, který s Třincem získal tři tituly a výborně hrál i ve finské nejvyšší soutěži. Jeho kvalitu všichni znají, proto jsem moc rád, že si pro další část kariéry vybral Motor a vizi, kterou se tady snažíme naplňovat.“ Očima iSport.cz: Motoru se podařilo získat výbornou posilu v dobrý čas. Po dvou sezonách se Ondřej Kovařčík míní natvrdo zabydlet v národním mužstvu a ukázat, že zvládá hrát na nejvyšší úrovni i bez bráchy. Prvně v kariéře, což je dva roky před třicetiny unikum. Čím rychleji zapadne do budějovického soukolí, tím lépe. Kouč Čihák umí být pes a pedant na odváděnou práci, vlastník tří extraligových titulů se s ním potřebuje co nejdřív naladit na stejnou vlnu. Pak bude vše klapat. Motor ulovil zajímavou posilu • Foto Profimedia.cz

2. DOMINIK FURCH Kometa Brno –> Mladá Boleslav Posila, která Boleslavi tak trochu spadla do klína. Vědělo se dlouhou dobu, že Dominik Furch by se z rodinných důvodů rád přiblížil Praze, kde žije. Mladá Boleslav je v tomto směru ideální možností, ne náhodou se jí říkalo Klub Pražáků. A i pro Furcha má tahle úmluva smysl. V Boleslavi narazíte na dobré finanční podmínky, navíc máte nyní před sebou misi zvednout tým do prostorů, kde ještě před pár roky statečně pobýval. A k tomu blízkost metropole. V Brně odvedl 34letý gólman kus poctivé práce, Kometu držel nad vodou. Pořád je v dobrých letech, minimálně tři výborné sezony může ještě předvést. 8 - BK je pro Furcha osmou štací v profesionálním hokeji po angažmá ve Slavii, Omsku, Čerepovci, Örebru, Minsku, Plzni, Färjestadu a Kometě. Dominik Furch: „Chtěl bych pomoct k tomu, aby následující sezona byla pro Boleslav rozhodně lepší než minulá. Chtějí to tu samozřejmě všichni a já budu rád, pokud k tomu dopomůžu. Skládá se tady zajímavý tým, takže i ambice budou vyšší. Popravdě řečeno – po minulé sezoně být jiné ani nemůžou.“ Očima iSport.cz: Zásadní faktor pro comeback Bruslařů do středu extraligové tabulky. A nemusí skončit jen u toho. Furch je brankářem, jenž stále dokáže krást zápasy na stranu svého mužstva. V Kometě to během sezony předvedl nejednou. Za sebou má i Jana Růžičku, jenž v závěru minulého ročníku výtečně finišoval. Může jít o jednu z nejlepších dvojic. Zkušený brankář Dominik Furch se stal novou posilou Mladé Boleslavi • Foto BK Mladá Boleslav

1. DOMINIK LAKATOŠ Vítkovice –> Mladá Boleslav V druhé půlce února mnozí fanoušci Vítkovic přemýšleli, zda a kam všude zavolat Chocholouška. V turbulentní sezoně se vedení Ridery dobrovolně rozhodlo vymýtit z kabiny Dominika Lakatoše. Pravý důvod kapitánova odstavení nevyšel najevo, takže vesele vznikaly drby a všelijaké dohady. Velice brzy se však začalo v zákulisí mluvit o útočníkově odchodu do Mladé Boleslavi. Oficiálně? Nesmysl, případně bez komentáře. Za pár týdnů vše vyšlo najevo s pečetí o dohodě obou stran. Sedmadvacetiletý útočník, jenž byl v sezoně nejproduktivnějším hráčem i střelcem Ligy mistrů, přichází do Boleslavi na dvouleté hostování. 53 - Tolik bodů v 64 utkáních zaznamenal v sezoně 2022/23 za Vítkovice, své nejlepší v kariéře. Tomáš Vlasák, sportovní ředitel BK: „Laky je hodně emoční hráč, u něj budeme dbát, aby jeho emoce šly vždy v náš prospěch. Hráč je to výborný. Doufám, že po těch kotrmelcích bude nažhavený a že nám hodně pomůže.“ Očima iSport.cz: Z pohledu Bruslařů logická volba. Týmu potřebovali dodat hokejové grády i nový impuls, je jen otázkou, zda si Lakatoš nové spoluhráče získá na svou stranu. Čím lepší bude na ledě, tím větší má šanci. Útočník Vítkovic Dominik Lakatoš během semifinále proti Hradci • Foto Pavel Mazáč / Sport

ALEŠ STEZKA - čeká se na potvrzení Seattle Kraken/Coachella Valley –> Kometa Brno Zatím oficiálně nepotvrzený transfer, nicméně v zákulisí se má vše za hotové. Exvítkovický gólman se chystá vrátit do extraligy, ovšem nikoli do Ostravy, nýbrž do Komety. Plzeňský rodák loni podepsal roční dohodu s Krakeny, ovšem na jeviště NHL se neprotlačil. Na farmě ovšem předvádí stabilně velmi dobré výkony, sám se sebou musí být spokojený. Vlastně čekal jen na laso z prvního týmu, které nepřišlo. Ale to, co ovlivnit mohl – to zvládl dobře. Nemá si co vyčítat. Nyní by jeho motivací mělo být vytáhnout Brno zpět mezi smetánku. Ale sezonu ještě nemá dotaženou, v osmifinále play off AHL jeho Coachella vyzve Klapkovo Calgary Wranglers. 91,4 - Takovou úspěšnost zákroků v procentech měl Aleš Stezka na farmě Seattlu v Coachelle. 18 - Tolik výher z 27 startů si Stezka připsal v AHL. Očima iSport.cz: Pro Kometu perfektní koupě. Zatímco v minulosti výkony v brněnském brankovišti zůstávaly za očekáváním, nyní by se osazenstvo s betony na nohách mělo vyšplhat mezi nejlepší v extralize. Za Stezkou počítejte s osmnáctiletým Janem Kavanem, velkým talentem s netušeným potenciálem. Plus z Přerova přichází Michal Postava, taky gólman s ambicemi. Tady bude mít Kometa pořešeno.