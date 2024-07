Moravský trejd jako win-win situace? Získat mohou všichni, říkají to i data

Prakticky ihned po vypadnutí z play off začaly extraligové týmy oznamovat změny v kádrech. Jako první z mnoha vítkovických posil byl fanouškům představen už na konci března Jan Bambula, který do Ostravy zamířil z Olomouce. Opačným směrem se vydal Petr Fridrich. „Moc se těším, je tady super parta,“ hlásil pro olomoucké webové stránky. Kdo na trejdu vydělá víc? Uvidí se. Vyplatit by se mohl všem stranám: Olomouci, Vítkovicím i samotným hráčům.

Přesuny Fridricha a Bambuly žádnou spojitost neměly, poněvadž oběma hráčům skončily smlouvy. Pokud by však extraligoví manažeři hledali možnosti jakékoliv výměny, která by dávala smysl, trejd obou útočníků by do tohoto požadavku velmi dobře pasoval.

Bambula na Hané zaujal už v sezoně, jejíž play off bylo kvůli covidu zrušeno, tehdy naskočil do pěti zápasů. Trenérům Motákovi a Tomajkovi se okamžitě zalíbil, a tak na jaře 2020 podepsal první extraligovou smlouvu. Z tichounkého havířovského klučiny se postupem času stal důležitý muž nejen na ledě, ale také v kabině.

„Rozhodně jsem nečekal, že první rok po podpisu budu hrát. Trenéři mi hned dali prostor. I díky tomu jsem si pak vybojoval takové postavení v týmu,“ ohlížel se Bambula.

Každou další sezonou lehce vylepšoval své bodové maximum (letos 9+9 v základní části). V uplynulých třech letech si pokaždé zahrál alespoň jedno reprezentační utkání. Naposledy jej do národního týmu povolal Radim Rulík při únorových Švédských hrách. Třiadvacetiletý forvard zaujal rychlostí, nebojácností a urputností. Prostě vším, čím si získal srdce olomouckých fanoušků.

Po čtyřech kompletních sezonách u kohoutů logicky přemýšlel nad nabídkami ostatních celků. Největší smysl mu dávala vítkovická. Přichází do klubu s lepším zázemím a většími ambicemi. Platově si polepší a bude blíže k rodnému Havířovu.

Hlavní Bambulovou předností je zmíněná rychlost. Především díky ní byl v minulé sezoně faulován častěji než 98 % ostatních extraligových útočníků. Podle statistických dat iSport.cz patřil v rámci celé soutěže k lepším forvardům, ale směrem do ofenzivy od něj v Olomouci očekávali víc. Výborný byl hlavně v oslabení nebo při získávání puků v útočném pásmu. Pokud se Vítkovice pod novým trenérem Brukem budou prezentovat aktivním hokejem s vysokým napadáním, Bambula se bude cítit jako ryba ve vodě.

Naopak Olomouc ve Fridrichovi získává hráče, který byl v uplynulém ročníku při hře 5 na 5 produktivnější než 72 % ostatních extraligových útočníků. Přestože dohromady s play off nasázel jen 9 branek, do střeleckých pozic ze slotu se dostával častěji než 91 % forvardů. Rovněž platí za velmi vyváženého plejera, který si své odehraje na obou stranách kluziště. Chybí jen větší produktivita.

Fridrich vlétl do dospělého hokeje ve velkém stylu, už při první kompletní extraligové sezoně zaznamenal velmi slušných 22 bodů v 65 zápasech. Mnozí experti v něm viděli mladší kopii Zbyňka Irgla, s čímž nedávno souhlasil také sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček: „Pohybem jsou si hodně podobní, ale Petr musí ještě hodně makat, aby byl jednou tak dobrý jako Zbyňa.“

Jenže v minulých sezonách se skoro až raketový Fridrichův start zadrhnul. Jeho role v týmu se neposouvala, bodový vzestup nepřišel. Prosadit se však do prvních dvou vítkovických formací v konkurenci Petera Muellera, Dominika Lakatoše, Robertse Bukartse, Rastislava Deje nebo Marka Kaluse? Velmi složité.

Zlom nastal až ve druhé polovině loňského ročníku, kdy Mueller zamířil do Německa. Fridrich pravidelně nastupoval po boku Marcela Barinky a Patrika Zdráhala v elitní formaci. Vedl si slušně, souhra s novými spoluhráči patřila mezi to lepší, co Vítkovice loni nabídly. To už byl ale sedminásobný český reprezentant jednou nohou na Hané.

Roli v prvních dvou lajnách by v Olomouci získat měl, častěji se bude dostávat i na přesilové hry. Určitou výhodu bude mít i v držení hokejky, další šikovný pravák se k Lukáši Nahodilovi, Pavlu Musilovi a Jakubu Doktorovi bude hodit.

V olomouckých kancelářích moc dobře vědí, co dělají. Příchody Jakuba Navrátila, Michala Kunce, Dalibora Řezníčka, Silvestera Kuska, Jakuba Orsavy, Roka Macuha nebo Jakuba Siroty se v posledních letech rozhodně vyplatily, snad jedinou kaňkou bylo angažmá Arona Chmielewského, který po zdravotních patáliích přesně po roce v klubu skončil.

Pokud se čerstvě vystudovaný chemický inženýr „Frigo“ bude i nadále tlačit do střeleckých pozic a dostane významnější roli, nebude překvapením, když nasází 15 a více branek.

Chce to jen znovu odšpuntovat.

Srovnání Bambuly a Fridricha v ZČ sezony 2023/24 Jan Bambula (Olomouc) Petr Fridrich (Vítkovice) 48 Odehrané zápasy 52 18 bodů (9+9) Kanadské body 19 bodů (8+11) 16:04 Čas na ledě 15:12 10,71 % Úspěšnost střelby 13,11 %

Zdroj dat: Adam Papoušek