Švýcaři chtějí Švéda. Může jít o krok, který pošle Červenku do Pardubic

Start jednání Pardubic s Romanem Červenkou působil jako senzace. Ale čím víc se o případném svazku mluví, tím víc do sebe všechno zapadá. Server iSport kontaktoval Rapperswil, klub, kde Roman Červenka má ještě rok smlouvu a mluvil i s několika lidmi ze Švýcarska. Zájem Dynama je velký, útočník by na dohodu údajně kývnul a Rapperswil si prý pořídí sedmého cizince, hrát může šest. „V Pardubicích by dostal lepší spoluhráče, což by pro něj mohl být klidně impuls, jak si prodloužit kariéru a hokej si opravdu užít,“ říká jeho někdejší spoluhráč ze Slavie Jaroslav Bednář.

Roman Červenka se od bronzového MS v Tampere dostal na vrchol popularity českých hokejových fanoušků. Trvalo to dlouho, ale vlastně až v závěru kariéry si užívá obrovského respektu při každé reprezentační akci, na kterou dorazí.

V 38 letech je zlatým kapitánem. Fotka, kdy mu spoluhráči lijí na Staroměstském náměstí pivo za krk, obletěla svět. Na posledních třech šampionátech posbíral 37 bodů (11+16), i když stárne, stal se z něj král.

Možná se vrátí do Česka. „Přál bych Romanovi, aby odešel a upřímně, chápal bych, kdyby opravdu chtěl jít domů. Fandím mu, aby to dopadlo,“ řekl pro iSport.cz jeden ze švýcarských novinářů, který nechtěl být jmenován, ale potvrdil, že by mu celá akce dávala smysl. Červenka dal podle něj Rapperswilu hodně, dvakrát se stal nejužitečnějším hráčem ligy. Vyhovovalo mu, že klub se točil kolem něj a on vlastně dokázal víc, než se čekalo. Pardubice o něj stojí, nicméně pořád akce nemusí klapnout.

„Roman je skvělý hokejista, pořád. Zrychlovat nebude, což je jasné. Ale když vidíte jeho zápal do tréninku, jak na sobě pořád maká? Pořád hledá cestu, jak se držet nahoru a posouvat svůj hokej, i když jeho tělo logicky zpomaluje,“ říká bývalý reprezentant Jaroslav Bednář, který sám hrál extraligu do 41 let a Romana Červenku zná ze Slavie. Když současný reprezentační kapitán v klubu začínal, Bednář tam válel jako zavedená hvězda.

„Je potřeba se taky podívat na klub, v jakém ve Švýcarsku hraje. Romana stojí v jeho věku každý zápas extrémní síly, ale kvalitu vedle sebe nemá takovou, několik zápasů jsem viděl. V Pardubicích by dostal lepší spoluhráče, což by pro něj mohl být klidně impuls, jak si prodloužit kariéru a hokej si opravdu užít. Navíc má takový přínos, že by v klidu po něm sáhl i jiný klub ve Švýcarsku,“ nediví se Jaroslav Bednář, že se o Červenku zajímají Pardubice.

Server iSport.cz zaslal několik otázek i Rapperswilu, který ovšem odvětil: „K žádným fámám se vyjadřovat nebudeme.“

Ovšem podle serveru hockeynews.se se chystá příchod