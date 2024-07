Nejtřaskavější návraty do Česka: nenávist, lákavá Sparta i eso Červenka

Přesun z roku 2007 nebudil ohlas kvůli kontroverzi. Jen byl zkrátka velmi nečekaný. Po angažmá v Německu a ve Švédsku se Čechmánek vydal na záchranářskou misi k Ocelářům. Zapomeňte na neohrožený slezský kolos požírající jeden titul za druhým. V době, kdy někdejší brankář Philadelphie nebo Los Angeles přicházel pod Javorový, se Třinec krčil v dolní části tabulky a reálně bojoval o předkolo. To Čechmánek coby přestupová bomba značky last minute vychytal, zvládl i další fázi a ve čtvrtfinále s Libercem (3:4 na zápasy) svedl úchvatný souboj s reprezentačním gólmanem Milanem Hniličkou. Na mistrovství světa pak jel třinecký fantom.

Překvapení, že? Urostlého centra odchovala vítkovická kolébka, v Ostravě pak strávil i posledních pět sezon kariéry v Česku, navíc jako uznávaný lídr a záhy také kapitán. Všem je jasné, že Šimíčkovi musí v žilách kolovat modrá krev. Jednadvacet let starý příchod do Sparty mu tak nikdo na východě republiky příliš nevyčítá. Na pražskou cestu se vydal hlavně zásluhou Aloise Hadamczika, který tehdy vedl výběr s Michalem Brošem, Petrem Leškou, Patrikem Martincem nebo Petrem Břízou. K titulu Šimíček Pražany nepřivedl, svou první klubovou trofej získal až na Slovensku v barvách Dukly Trenčín.

Vladimír Růžička st.

Zug (Švýcarsko) → Slavia

Fanoušci Litvínova dlouho nemohli zapomenout. A někteří s kyselým výrazem ve tváři vzpomínají dodnes. V dresu Chezy působil olympijský vítěz z Nagana od mládežnických let s výjimkou dvouleté vojenské služby v Trenčíně až do roku 1990. Po revoluci ve svých 27 letech nicméně slyšel na vábení slavné NHL, kde prostřídal Edmonton, Boston a Ottawu. Pak přes krátkou zastávku ve Švýcarsku zamířil domů. I když… hodí se říct spíš do Slavie. O to překvapivější tah, že tehdy hráli Pražané až druhou nejvyšší soutěž. Růžička je okamžitě vytáhl zpátky na extraligové světlo, v klubu pak jako kapitán vydržel až do ukončení aktivní kariéry na přelomu tisíciletí.