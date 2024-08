Zápasy proti Olomouci? Těším se, říká Bambula. Pozor si dá na Švrčka

Jednou z deseti letních vítkovických posil se stal Jan Bambula, který do Ostravy přinese rychlost, dravost a bojovnost. Ostatně přesně tyto atributy dělají z třiadvacetiletého křídelníka ceněné zboží napříč celou extraligou. Když v průběhu minulé sezony rodák z Havířova přemýšlel o své budoucnosti, nejvíc se mu zamlouvala vítkovická nabídka. „Byl tam zájem i z jiných extraligových týmů, ale detaily si nechám pro sebe. Teď bydlím v Ostravě, dva kilometry od stadionu, takže to mám asi pět minut autem,“ pochvaluje si Bambula v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Jak probíhala suchá příprava, na kterou se ve Vítkovicích kladl po loňské sezoně důraz?

„Určitě byla náročnější. Měli jsme i dvakrát v týdnu dvoufázové tréninky. Také tam bylo soustředění, které jsem v Olomouci nezažil. Když jsme tady trénovali pět a půl nebo šest hodin denně, bylo to těžší. Mám z toho ale dobrý pocit a na sezonu se těším.“

Pomohlo vám právě soustředění ve Vysokých Tatrách k adaptaci v novém prostředí?

„Bylo to super, se spoluhráči jsme se tam sblížili a trávili jsme spolu čas. Nebyli tam akorát kluci z Kanady, Francie a Lotyšska, takže s nimi se pořádně poznávám až teď. Každopádně pomohlo nám to, utužili jsme partu.“

Když jste zmínil zahraniční hráče, bude pro vás nezvyk mít v kabině dva úřední jazyky? Jak jste na tom s angličtinou?

„Já jsem cizince v týmu nikdy neměl, když neberu kluky v Olomouci, kteří ale stejně uměli česky. Jenom Rusa v Havířově, ten tam ale byl snad jenom měsíc. S angličtinou přímo v kabině zkušenost nemám, ale kdysi jsem chodil na doučování, takže něco zmáknu.“

Zvykáte si i na jiné zázemí?

„Oproti Olomouci je určitě lepší. I díky tomu, že jsou tady dva ledy, bude více prostoru na ně chodit. Určitě si ale nemyslím, že by to v Olomouci bylo úplně špatné. Tady je sice trochu větší posilovna, ale vybavení je v ní úplně stejné. Podmínky jsou tady super, i v Olomouci byly fajn.“

Už na konci srpna vás čeká právě proti Olomouci přípravné utkání. Těšíte se?

„Zatím jsem nikdy nehrál proti bývalému týmu, takže těším se moc. Bude to premiéra. S pár kluky jsem se hecoval. Určitě ale nechci, aby to bylo nějaké kamarádské. Půjdu do toho po hlavě jako do každého zápasu, i když tenhle bude specifičtější.“

Dříve jste zmínil, že si budete dávat pozor na Jana Švrčka. Platí to pořád?

„Když jsem s ním čtyři roky hrál, tak vím, jaký je. Pozor si dávat budu, už mi vyhrožoval.“ (směje se)

Mluvil jste s vítkovickými trenéry o roli v týmu?

„Bavili se s každým hráčem. Řekli nám, co od nás čekají. Momentálně jsem spokojený s tím, co mi řekli. Je jen na mně, jestli šanci chytím a zasloužím si mít roli, kterou oni chtějí.“

Takže dostanete velký prostor v oslabení a první nebo druhé formaci?

„Nějaký takový plán momentálně asi je, ale plány před sezonou jsou jedna věc, pak záleží jenom na hráči, jak bude hrát. Musím makat a odvádět tu nejlepší práci.“

Kladete si i nějaké bodové cíle?

„Zatím jsem si je letos nedával. Minulá zkušenost mě trochu zklamala, protože jsem si řekl, že chci dát patnáct gólů a dal jsem jich nakonec jenom deset. Určitě ale budu chtít mít lepší sezonu než loni.“

I tak jste ale v únoru dostal pozvánku na reprezentační akci do Švédska. Proč po konci ročníku nedopadl kemp před MS, i když vás původně nominovali?

„Pan Rulík to do novin řekl správně. Vypadlo hodně dobrých týmů, lepší hráči byli volní a trenér musel někoho škrtnout. Chápu to. Zároveň to bylo lepší, než kdybych tam byl jeden týden a pak mi řekl, že se mnou nepočítá. Alespoň jsem měl o týden delší dovolenou. Ani jsem nečekal, že bych mohl být nominovaný, protože v závěru sezony jsem se dobře nepředvedl.“

O to větší motivací pro vás bude se do reprezentace dostat znovu?

„Budu makat, abych tam letos byl. Je to jenom na mně. Snad to bude dobré.“

Jak jste vůbec prožíval zlaté MS?

„Osobně jsem na zápasech nebyl, ale díval jsem se na každý. Tým držel pohromadě, hrál dobře defenzivně i ofenzivně a hodně pomohli hráči z NHL. Za mě to byl super týmový výkon. Jsem rád, že jsme vyhráli zlato po 14 letech. Lidi to rázem berou jinak. Bylo by fajn to vyhrát další rok znovu, ale víme, jaká je realita. Uvidíme.“

S Davidem Pastrňákem se osobně znáte, když jste oba z Havířova?

„Párkrát jsme se potkali, když hrál v dorostu nebo byl osmák. Že bychom se ale více bavili, to ne. Lépe se zná s mým taťkou.“

Který se těší, že na syna to bude mít celá rodina v této sezoně blíže?

„Doufám, že budou jezdit na každý zápas. Už mi taky psalo hodně kamarádů, že se chtějí podívat. Hned jsem jim říkal, že tolik lístků nemám, ale zkusím je sehnat.“ (usmívá se)