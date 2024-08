Smejkal už hrál za Dynamo: Zámoří? Házeli se mnou, jak se jim zlíbilo

Extraligové šturmování pomalu začíná, první přípravný mač si odškrtly i Pardubice, od nichž se po nákupech v „Pařížské“ očekává víc než kdy jindy. Motto sezony 2024/25? Kdy jindy než teď! Což značí pár pohárů do vitríny, ideálně ten Masarykův. Aby byl, k tomu má přispět i Jiří Smejkal, jenž si z enklávy letních superposil jako jediný střihnul první herní test. „Výhra, takže paráda,“ culil se po partii v Chrudimi, kde Dynamo A před 1600 (!) diváky přetlačilo béčko 5:3.

Ještě na jaře na sebe navlékal trikot Ottawa Senators, v poslední partii dlouhodobé fáze si opatřil premiérový gól v NHL. A rovnou proti Pastrňákově Bostonu. Trefa na rozloučenou, odteď už reprezentační forvard náleží Petru Dědkovi a jeho klubu. Sedmadvacetiletý univerzál zapsal v posledním ročníku 67 zámořských startů, z toho 20 na prestižní ottawské adrese, větší část pak na farmě v Belleville.

Na začátek srpna hodně svižný i vyhecovaný zápas, co říkáte?

„Jo, zhruba od druhé třetiny se na ledě začalo sekat, řvát na sebe, mělo to všechno, padlo hodně gólů a nás těší, že jsme nakonec vyhráli. Na malý zimáček přišla spousta lidí, všichni v dresech, určitě si to museli užít a přijít na své.“

Záloha Dynama se předvedla, manko 0:3 dorovnala a sahala i po vedení. Sok hrál rychle, slušně kombinačně, takže vás prověřil…

„Hrát proti béčku není nic jednoduchého, říkali jsme si už před zápasem, že ti kluci nejsou žádní nazdárci, hokej hrát umí, navíc měli extra motivaci. A potvrdilo se to, lítali, dohrávali nás, nebylo to fakt jednoduché.“

Tohle vás bude provázet celou sezonu, každý se bude chtít na Pardubice extra vytáhnout, že?

„Jasně. V Česku je to tak dané. Dřív to všechno směřovalo