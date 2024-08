Kořenář zvažoval odchod ze Sparty: Nabídky byly. Proč nevzal laso obra?

V minulé základní části si brankář Josef Kořenář dělil s Jakubem Kovářem zápasový koláč rovným dílem. Data ho stavěla do pozice lepší volby pro play off, trenéři však vsadili na zkušenosti. Mladší z dvojice sledoval vypjaté boje jen ze střídačky. Přál by si, aby podobný obrázek už nenastal. „Určitě. Ale já můžu dělat jenom všechno pro to, abych byl připravený,“ řekl brankář deníku Sport. A přiznává, že odchod ze Sparty za vyšší minutáží zvažoval.