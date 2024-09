Mladá Boleslav chce napravit minulou sezonu. Pomoct má Furch či Lakatoš

Management klubu chce ale ještě více. Rád by se dostal alespoň do čtvrtfinále. I z toho důvodu v létě investoval do hráčského kádru. Jména jako Jan Buchtele, Petr Čajka, Dominik Furch, Steve Moses, Dominik Lakatoš a Aleksi Rekonen budí respekt.

Model deníku Sport a webu iSport.cz predikuje, že tým z města automobilů získá 64 bodů. To by bylo o deset více než v posledním ročníku, ovšem stále by to mělo stačit pouze na 11. místo.

V letech 2021 a 2022 došla Mladá Boleslav až do semifinále extraligy. Ani jednou z toho ovšem nebyl postup do finále. V obou případech nestačili Bruslaři na Třinec. V ročníku 2020/21 předváděli ale vynikající výkony. Sérii proti pozdějšímu mistrovi dotáhli až do sedmého utkání.

Změny v kádru

Příchody: Jan Buchtele (útočník, 34 let); Petr Čajka (útočník, 23 let); Zdeněk Doležal (útočník, 31 let); Dominik Furch (brankář, 34 let); Tomáš Havlín (obránce, 28 let); Dominik Lakatoš (útočník, 27 let); Steve Moses (útočník, 35 let); Aleksi Rekonen (útočník, 31 let)

Odchody: Matti Järvinen (útočník, 34 let); Filip Krivošík (útočník, 25 let); Róbert Lantoši (útočník, 28 let); Filip Novotný (brankář, 33 let); Tomáš Pitule (útočník, 34 let); Jan Půček (útočník, 21 let); Joachim Rohdin (útočník, 32 let); Ondřej Roman (útočník, 35 let); Tomáš Šmerha (útočník, 26 let); Jan Štibingr (obránce, 24 let)