Machovský: Nenechám si říct úplně cokoliv. U Vítkovic mě mrzelo, že…

Po konci ve Vítkovicích neměl angažmá, proto kývnul na nabídku Olomouce, kde do první reprezentační pauzy zastoupí zraněného Branislava Konráda. Matěj Machovský má za sebou povedené dva zápasy v novém působišti, proti bratislavskému Slovanu vychytal nulu, následně pomohl k nájezdové výhře 3:2 nad Vítkovicemi. „Jsem rád, že tentokrát to byla taková tahanice, protože kdyby nám všechno vycházelo jako proti Slovanu, úplně dobré znamení by to taky nebylo,“ povídal jednatřicetiletý brankář v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Machovského čeká šestá štace za poslední tři roky. V sezoně 2021/22 začal v Rize, avšak poté se přesunul do Sparty. Následně zkusil štěstí ve Finsku, aby se těsně před play off vydal do Hradce Králové, kterému pomohl k historickému stříbru.

Uplynulý ročník pak strávil ve Vítkovicích, které sice nasměroval do semifinále Ligy mistrů, jenže v extralize se mu už příliš nevedlo. „Gólmanská pozice je specifická. U ní je jednoduché ukázat prstem, ale já si od lidí taky nenechám říct úplně cokoliv. V tom mám možná problém, i kvůli tomu jsem někdy musel změnit angažmá,“ řekl Machovský.

Je to narážka na konec ve Vítkovicích?

„To ani ne, tam byl problém trošku někde jinde. Nemá smysl to řešit, je to pasé. Obecně si ale myslím, že by to chtělo, aby měli hráči trošku víc práv na své straně, ale to je tady v Česku dlouhodobý boj.“

Jak to myslíte?

„Když se lidé vracejí k minulé sezoně, vždycky řeší pouze to, že to v extralize nevyšlo. Nikdo si ale nevzpomene, že třeba v Lize mistrů jsme měli dobrý běh a došli jsme do semifinále. Myslím si, že se mi to povedlo, ale pak si o sobě něco přečtete a všichni řeší pouze to, kolikrát jste hrál v extralize. Že jsem byl nominovaný na MVP Ligy mistrů, to už nikoho nezajímalo.