Veterán Pech: 41 let? Jenom číslo. Za Rulíka dril, šrouby si už vyndal

Ve čtvrtek slaví už 41. narozeniny. Navzdory takovému věku hraje hokej stále na té nejvyšší úrovni. Útočník českobudějovického Motoru Lukáš Pech rozehrál svůj 24. ročník v české nejvyšší soutěži. Po výhře Jihočechů nad Karlovými Vary 3:0 se pro deník Sport a web iSport.cz ostřílený hokejista rozpovídal o své každoroční pečlivé přípravě na sezonu, těžkém zranění nebo o svém dalším vývoji kariéry. „Vím, že jednou to skončit musí,“ prozradil.

Ve čtvrtek vám bude 41 let. Jaké je začínat sezonu v nejvyšší soutěži v takovém věku?

„Jako každý rok. Pro mě je to jenom číslo. Hokej mě pořád baví.“

Žádné známky „hokejového“ stáří nepociťujete?

„Cítím se dobře, kotník mě nebolí. Uvidíme, co bude, ale neřeším, kolik mi je let. Když to půjde, budu hrát dál. Když ne, tak ne.“

Není to tím, že jste menšího vzrůstu a snadněji se pohybujete?