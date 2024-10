Číslo je venku. Varaďa chce po Dynamu 11,6 milionu, soud pokračuje

Pardubice nečekaně propustily svého trenéra, odstoupily od smlouvy s Václavem Varaďou 18. ledna. Majitel klubu Petr Dědek následně pro server iSport.cz uvedl důvody: „Nastavit pravidla, být přísný a vše držet v mantinelech? Tomu rozumím. Ale tohle bych srovnal s armádní šikanou.“

Majitel si kouče vybral, dlouho za ním stál a snažil se problémy v klubu urovnat. Nicméně dlouho se mluvilo o tom, že napětí mezi Varaďou, členy realizačního štábu a vedením dál rostlo. Kouč měl dostat i vytýkací dopis, v čem porušuje podle klubu smlouvu. Ta mu následně byla vypovězena, když s Pardubicemi zrovna porazil Spartu a držel druhé místo. „Nenecháme si zbourat něco, co tady budujeme a co budovali lidi před námi,“ uváděl mimo jiné Petr Dědek.

Varaďa s důvody, které mu klub uváděl k výpovědi, nesouhlasil, takže celá věc skončila u okresního soudu v Pardubicích. Tady trenér uspěl. „Okresní soud vyhověl Václavu Varaďovi v plném rozsahu. Žalovaná strana je povinna zaplatit částku v plném rozsahu a zveřejnit v deníku Sport a jeho internetové verzi omluvu za to, že nepravdivě označovala jeho trenérské metody za vojenskou šikanu a tím zasáhla do jeho osobnostních práv,“ řekl serveru sport.cz mluvčí pardubického okresního soudu Karel Goberna.

Podle rozsudku má jít o sumu v hodnotě 11,6 milionu korun, plus zákonné úroky z prodlení. To znamená, že nejde o vyplacení z celého zbytku kontraktu, který kouč podepsal na pět let a kde si měl podle několika zdrojů přijít na částku kolem milionu měsíčně. „Do konce soudního řízení se nebude klub k ničemu vyjadřovat,“ odvětil media manažer Pardubic Jan Mroviec.

Pikantní na celé věci je, že z právního týmu, který zastupuje Dynamo Pardubice, se v zákonné době nikdo nevyjádřil. Tím pádem dal soud zapravdu Varaďovi. Advokáti klubu patrně udělali chybu, protože si údajně nevyzvedli datovou schránku, takže zazdili termín.

Klub se ovšem odvolal a u krajského soudu by se věc měla řešit v nejbližších dnech. „Žalovaná strana (Hockey Club Dynamo Pardubice) brojí proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích, jenž žalobci vyhověl v plném rozsahu. Podrobnější informace v tuto chvíli nebudeme uvádět s ohledem na obchodní tajemství,“ dodal ještě pro sport.cz mluvčí krajského soudu Martin Kos.

Václav Varaďa se k situaci při soudním sporu vyjadřovat z pochopitelných důvodů nechce. „Hokej samozřejmě bedlivě sleduji, hodně jsem se těšil na start extraligy i dalších špičkových hokejových soutěží,“ odepsal.

„Hlavní událostí jsou pro mne teď říjnové zahajovací zápasy NHL v Praze. Přijela organizace Buffalo Sabres, kde jsem strávil osm skvělých let a díky dlouholetým vztahům a absolutnímu vzájemnému respektu budu mít možnost být při tom,“ láká ho zapojení do trenérského kolotoče.

„Mohu bezprostředně sledovat, učit se a zdokonalovat, jak se hokej dělá na té nejvyšší úrovni. Vždycky jsem hledal inspiraci u těch nejlepších, takže se velmi těším na diskuse s Lindy Ruffem a dalšími bývalými legendami NHL,“ přidal ještě kouč, který od ledna žádný klub netrénuje.

