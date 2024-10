Manažer Boleslavi Ševc: Obavy jsme měli. Popisuje i zvrat v případu Moses

V Mladé Boleslavi funguje pátým rokem. Po tříletém kapitánství Martin Ševc (43) vyskočil do kanceláře, kde se za pochodu učil manažerské šichtě po odcházejícím úspěšném tandemu Radim Vrbata – Václav Nedorost. Po dlouhých měsících trápení a hledání správných lidí do kabiny a dalších kabinetů je z Bruslařů skokan sezony. Vydrží jim to?

Dá se říci, že v Boleslavi postupovali podle starého hokejového pravidla. Sežeňte kloudného brankáře, jednoho střelce a zbytek už se nějak poskládá. Jmenovitě Dominik Furch, Dominik Lakatoš, k tomu přidejte hodně solidní podporu okolo, šikovné trenéry a máte to. A ještě pozor: dobré klima v kabině. Navrch představa, že se v dobré formě v pravý čas vrátí Steve Moses… „Do obou Dominiků jsme hodně vkládali. Zaplaťpánbůh se to zatím potvrzuje,“ ulevilo se Martinu Ševcovi.

S jakou chutí se vám teď chodí do práce? Tuším, že je to o dost příjemnější než před rokem.

„Samozřejmě. Každého to baví víc, když se vyhrává. Minulá sezona nebyla vůbec dobrá, to všichni dobře víme. Na jejím konci a přes léto jsme začali pracovat na tom, aby se nic podobného neopakovalo. Věřili jsme, že půjdeme výš, ale jak se říká, pravda vždycky leží na ledě. Byli jsme v očekávání, zda to klapne a jak nám to bude fungovat. Se startem můžeme být spokojení.“

Obránce Filip Pyrochta po nedělní výhře nad Litvínovem mluvil o výborné letní přípravě ohledně nabírání kondice, pochvaloval si partu v kabině. Máte stejné hodnocení?

„Příprava se skutečně povedla. Na ledě úplně ne, s hokejem v létě jsme dvakrát spokojení nebyli, ale to k tomu asi patří. Vychytávají se mouchy a všechno se ladí tak, aby vyšel start. Nabírání fyzičky se povedlo, až tedy na zranění Stevea Mosese. To byla jediná černá kaňka.“

Když jsme u něj, jaká je šance na jeho comeback poté, co si přetrhl achilovku?

„Se Stevem