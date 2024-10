Klouček: Vše zlomíme tvrdou prací. Na Pardubicích mi bude vždy záležet

Motor potřeboval jeho stoprocentní výkon a dočkal se. Milan Klouček zpacifikoval všechny kladenské pokusy a děkoval fanouškům za podporu. „Už jsme to potřebovali zlomit, kluky musím pochválit, perfektně jsme to všichni ubojovali,“ pochvaloval si gólman kladenský skalp.

Od Rytířů se už očekává víc, na budějovickém ledě toho však tolik nepředvedli, samozřejmě i díky vašim parťákům. Jak jste jejich počínání viděl z branky?

„Párkrát se snažili střílet ze záporných úhlů, na to jsem si musel dávat pozor, pak ve druhé třetině přišla situace s neuznaným gólem, za což jsem byl rád, jak to vyhodnotili. Následně jsme využili přesilovku, odskočili na 2:0, což bylo momentum zápasu. Díky němu jsme to celé zvládli.“

Kladno se ve 32. minutě radovalo z vyrovnání na 1:1, útočník Melka pod vámi vyhrabal puk a skóroval. Nakonec trenérská výzva kouče Čiháka vše změnila. Váš pohled na situaci?

„Ležel jsem na ledě a cítil, že puk mám někde pod sebou. Pak se hosté začali radovat. Rozhodčí říkal, že puk viděl. Naštěstí jsme si vzali výzvu, na záznamu se ukázalo, že puk vidět nebyl a že mě tam dotlačili i s betonem. Jsem rád, že rozhodčí takhle rozhodli. Byl to zlom.“

Ze stavu 1:1 se nakonec vyklubalo 3:0, takže podařený duel po všech stránkách.

„Určitě. Ale kdybychom ale vyhráli 7:5, budu taky rád. My už hlavně potřebovali zvítězit. Doufám, že na to navážeme a pojedeme ve vítězném duchu dál.“

Jak se vám dýchalo v kabině po pěti porážkách v řadě? Navíc před minulým duelem v Brně jste měli hodně dlouhou pauzu. To asi nebyla kdovíjaká pohoda…

„Tyhle chvíle jsou hodně o hlavách. Měli jsme zápasy, kdy se k nám puky neodrážely, byla tam i smůla, ale přesto všechno víte, že to zlomíte jen tvrdou prací v tréninku. Zaměřovali jsme se na věci, které nám nejdou. A i když je to kolikrát těžké, musíte si držet pozitivní náladu, zbytečně se tím nesvazovat. Já věřím, že po téhle výhře se nám bude hrát líp.“

Přemýšlel jste, kam se všechno to dobré rozkutálelo? Protože pět proher přišlo bezprostředně poté, co jste doma exhibičně zválcovali Pardubice 6:1.

„Paradoxně po tak dobrém utkání jsme nastartovali sérii porážek… Těžko říct. Trápili jsme se v koncovce, byť v tréninku se všichni snažili naplno, v tom se nic nezměnilo. Nezbývá než věřit a doufat, že se vše otočí. I proti Kladnu jsme mohli dát víc gólů, Štěpán Lukeš toho dost pochytal.“

Klíčová věc. Na Kladno jdete z posledního místa a aréna je vyprodaná. Musí být super vědět, že nehledě na umístění za vámi lidé stojí.

„Jednoznačně. Musíme lidem poděkovat, tlačili nás, fandili celý zápas. Já se snažím tabulku nesledovat, ale všichni samozřejmě víme, jak na tom jsme. Naštěstí sezona je dlouhá, ve hře je hromada bodů. Rozhodně nebudeme zapšklí, jedeme dál.“

Co říkáte na „své“ Pardubice? Zase nemají klidnou sezonu…

„Sleduju je, mám tam hodně kamarádů, jsme v kontaktu. Ty věci se hodně řeší v médiích, já je radši tolik nesleduju. Vždycky mi bude na tom klubu záležet, vyrostl jsem tam a byl v něm prakticky celou kariéru. Pardubicím přeju jen to nejlepší, samozřejmě vyjma zápasů proti nám.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE