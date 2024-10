Sudí otrávili Rytíře odebraným gólem: Rozhodčí řval, ať hrajeme…

Kdyby černou sérii prodloužil o šestou porážku v řadě, Motor by se ocitl v dilematu, kudy dál. Měnit hráče? Uvažovat snad o trenérské změně? Jak to nakopnout? Tyhle myšlenky na jihu zaplašili. Minimálně do neděle do duelu v Hradci Králové.

Nutno přidat, že boj o útěk z poslední příčky začali zhurta. Už ve 14. sekundě bojovně naladění hráči ve žlutých úborech zvedali ruce nahoru a s nimi i drtivá část z šesti tisícovek přítomných fandů. Filip Přikryl po Štencelově pobídce došťouchal puk za záda Štěpána Lukeše. Lepší začátek si nemohli domácí vysnít. „Z naší strany špatný vstup do utkání, dostali jsme v prvním střídání hned gól, to si musíme pohlídat,“ vadilo útočníkovi Antonínu Melkovi.

Hosté hráli od začátku do kopce. Nejprve promarnili čtyřminutovou přesilovku, ale to ještě netušili, co je během prostřední části čeká. Jak během chvilky spadnout z výšin na podlahu, o tom by vám Kladenští mohli povídat. Byl to celkem drsný proces. Jak se seběhl?

Zkraje 32. minuty Melka uhání na Milana Kloučka, první pokus mu nevyjde, ovšem očima dojíždí akci dál a zřetelně vidí, že gólman Motoru nemá kotouč zcela pod kontrolou. Leží mu někde u levého betonu, který kotouč zcela nepřikrývá. Toho si všímá i Jaromír Jágr, oba kladenští hráči holemi šťourají pod Kloučkovou nohou a puk dorvou do sítě. Sudí vidí vše zblízka a nekompromisně ukazuje, že gól platí a veškeré budějovické protesty odmítá. „Rozhodčí stál za bránou, řval, ať hrajeme, já viděl puk volnej, gólman ho nedržel, měl ho mezi nohama, já to jen dorazil. A rozhodčí to musel vidět stejně. Nenapadlo mě, že by se to mělo přezkoumávat a že by ho neuznali. Ale bohužel, nedá se nic dělat,“ krčil Melka rameny po utkání.

Zpátky do osudné 32. minuty. Po prvotním uznání gólu se do varu dostává i kouč Ladislav Čihák, jenž seskočí ze střídačky, vyžádá si rozhodčího a dává mu najevo, že si bere tzv. trenérskou výzvu. „Rozhodčí mi sdělil, že za něj to byl gól. Potom jsme se na to podívali ještě jednou, my ten puk ze shora neviděli, ale zkusili jsme nedovolené bránění gólmanovi,“ líčil budějovický kouč.

Arbitři Šindel se Zeliskou se jdou podívat na tablet, chvíli se dohadují a pak jeden z nich rozpaží… V tu chvíli vyskočí tep kouče Davida Čermáka do extrémních hodnot, taky se hbitě vydává k ledu a žádá od „zeber“ vysvětlení. Ale všechno marné, z původně jasného gólu zbyl jen vztek a návrat ke skóre 1:0.

„Vysvětlil mi, že tam byl kontakt hokejky s betonem,“ řekl k tomu Čermák.

„Rozhodčí mají zřejmě jiné, lepší záběry, pro nás štěstí, že gól neuznali,“ připojil Čihák.

Kladenské emoce se v tu chvíli ocitly v silně negativním rozpoložení, což se zakrátko ukázalo i na ledě. Po necelé minutě od odvolané srovnávací trefy ve stejný okamžik faulovali Jaromír Jágr (ano) a Jaromír Pytlík (diskutabilně), hosté šli do tří. Domácí se ve velké šanci trápili, než odpovědnost převzal kapitán Milan Gulaš a svižnou ranou z vrcholu levého kruhu prostřelil Štěpána Lukeše.

Bídné rozpoložení se Kladna drželo i dál, do konce druhé části čelilo ještě dvěma oslabením, ale hlavně v posledních vteřinách třetiny se k zemi skácel Radek Smoleňák. Dlouho se nezvedal, pociťoval silnou bolest v noze. Naštěstí pro Rytíře se během pauzy dal do pořádku a na třetí část naskočil. V ní se Jihočeši soustředili na bránění, v závěru pojistili body střelou do opuštěné klece.

Místním spadl balvan ze srdce. „V naší situaci v první řadě dík do kabiny, že jsme to dnes zvládli. Sezona je dlouhá, zápasů hodně, ale každý chce čapnout start. Nám lehce unikl,“ připomněl kouč Čihák pád na dno po pěti porážkách.

Pro Motor se toho však moc nemění. Rubat musí dál. „V kabině jsme si hned řekli, že teď to teprve začíná, protože jedině bojovností můžeme dojít k výsledkům a ke sbírání bodů. Což teď strašně moc potřebujeme. Jsme rádi, že jsme přerušili šňůru, ale nic nekončí, je zapotřebí to potvrdit v dalších zápasech,“ zamířil už do Hradce.

