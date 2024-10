Volní trenéři a Pardubice: oblíbenec mimo seznam. Kdy měl šanci Růžička?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Od 9. října, kdy rezignoval kouč Marek Zadina, zazněla v hokejovém prostředí řada jmen, která by mohla převzít jeho v práci v Pardubicích. Z očekávané dočasné náhrady v podobě Václava Baďoučka se ale s každým dalším vítězstvím hokejistů Dynama pomalu stává trvalé řešení. V článku iSport.cz se podívejte, kteří trenéři byli spojovaní s východočeským kolosem. I když v některých případech šlo spíše o alternativy z nejdivočejších snů, nelze vyloučit, že by se některá z variant nakonec mohla stát skutečností či doplněním původně manažera pardubického B týmu.

Miloslav Hořava Jediný ze seznamu, koho Pardubice intenzivně chtěly. Před rezignací Marka Zadiny ho oslovily, řešilo se, že by mohl přijít i s Patrikem Augustou, který nyní vede reprezentační dvacítku. Ale nestalo se, světy se nepropojily. Pokud by k dohodě došlo, bylo by to překvapení, protože jestli Václav Varaďa patří do skupiny, která si do ničeho nenechá nikdy mluvit, Hořava je jejím zakladatelem. Prostředí v Pardubicích je přitom nastavené tak, že se o rozhodnutích musíte bavit.

Miloš Říha Na jaře 2023 dostal Zlín do baráže, na startu další sezony skončil. Neustál zlínské politikaření uvnitř klubu. V Pardubicích jako hlavní trenér působil na začátku sezony 2015/16. Ve 42 letech splňuje představu Ondřeje Heřmana, že na lavičce musí stát někdo z Pardubic. Ovšem z nějakého důvodu o něj nestojí. Momentálně je bez angažmá, kdyby klub měl zájem, už ho oslovil, navíc se dobře zná s Baďoučkem. Že tohle do sebe zapadá? Ano. A přece se nic nestalo.

Miloš Holaň Postupně zvedal Vítkovice, až s nimi došel v sezoně 2022/23 do semifinále, kde tým padl v sedmém utkání s Hradcem. Soupeř měl po soutěži ale tři hráče pozitivně testované na doping. Patří k trenérům, kteří dovedou být přísní, s hráči se nemaže. Pardubice trénoval dvě sezony v jejich temném období, ale došel s nimi do čtvrtfinále. Mezi fanoušky je stále velmi oblíben, ale klub ho přesto na svůj seznam nenapsal. Stejné jako u Říhy, z nějakého důvodu o něj nestojí.

Václav Varaďa Asi jen v tom úplně nejbláznivějším snu by se mohlo stát, že nastoupí do Pardubic. Teoreticky může, angažmá nemá. Oprášíte staré dohody, rozjedete znovu, co mělo být na pět sezon od léta 2023. Jenže příkop mezi trenérem a klubem je tak hluboký, že ho musí zasypávat soudy. Varaďa chce po Pardubicích přes 11 milionů jako náhradu za lednové propuštění a kvůli poškození dobrého jména. Muselo by skončit v klubu tak 15 lidí, aby přišel zpátky. Ne, to se nestane.