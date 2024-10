Merci, Valentin! Útočník Vítkovic končí kariéru, „céčko“ na rozloučenou

Manželka s dětmi v Kanadě, on v Ostravě – tohle už dlouho platit nebude. Valentin Claireaux ve 33 letech končí s profesionální dráhou, ačkoli ještě v květnu reprezentoval Francii na mistrovství světa a tento ročník rozjel na bodově nejpovedenější v kariéře (14/3+5). Nyní odchází do hokejového důchodu, symbolicky jako kapitán Ridery.

„Kapitánské céčko si v posledním zápase v kariéře určitě zasloužil. Doufám, že se mu v životě povede dobře, je to super kluk. Bude nám chybět lidsky i na ledě, ale rozhodl se takhle. Přejeme mu, ať se mu daří,“ vyprávěl (teď už bývalý spoluhráč) Marek Kalus, autor dvou asistencí.

Byla to jediná slova jednatřicetiletého útočníka, kdy nezněl zklamaně ani kriticky. Jinak ho totiž prohra štvala. „Vůbec jsme nehráli, jak jsme si řekli. Domácí nás zaslouženě přehráli,“ hodnotil.

V Česku vydržel Claireaux možná déle, než sám čekal. V létě 2019 zamířil do Zlína a až na dvě krátké odbočky do Švýcarska a Francie zůstal doteď. Vyzkoušel si i angažmá v Pardubicích či Mladé Boleslavi, osmkrát se představil na světových šampionátech. Stopu zanechal slušnou.

„Bude nám chybět. Byl to stálý člen, skvělý do defenzivy. Bodový byl i předtím, ale teď se mu velmi dařilo. Byli jsme s ním spokojení. Kádr nemáme široký, budeme muset díru zacelit. Přestože je to hráč čtvrté lajny, jeho odchod je citelný. Bral svou roli, plnil ji výborně a ještě sbíral důležité body. Kapitána neměníme, ale Valentin byl důležitým a charakterním článkem do kabiny. Céčko od nás bylo gestem na rozloučenou,“ popisoval trenér Vítkovic David Bruk.

Jakmile informace Sportu okamžitě po utkání vyšla na veřejnost skrze sociální sítě, ostravský klub zareagoval a vydal text o cizincově konci rovněž. „Hlavním a v podstatě jediným důvodem ukončení mé kariéry je rodina. Letos jsme zahájili třetí sezonu, během které zůstala manželka s dětmi doma. Zjistili jsme, že pro mou paní je situace již neúnosná. Je těžké mít dvě malé děti, nebýt jim nablízku a pomáhat s běžnými věcmi a výchovou na takovou dálku,“ rozloučil se Claireaux.

Valentin Claireaux v Tipsport extralize:

6 sezon

sezon 4 kluby (Zlín, Pardubice, Mladá Boleslav, Vítkovice)

kluby (Zlín, Pardubice, Mladá Boleslav, Vítkovice) 202 zápasů

zápasů 31 gólů

gólů 57 asistencí

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE